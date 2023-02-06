"Догмэн" Люка Бессона выйдет в российских кинотеатрах 15 июня

Новый фильм французского режиссера Люка Бессона "Догмэн" (DogMan) с Калебом Лэндри Джонсом в главной роли выйдет в российский прокат 15 июня. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в прокатной компании Arna Media.

В своем новом боевике Бессон расскажет о молодом человеке по имени Дуглас, который еще ребенком столкнулся с жизненными трудностями и человеческой жестокостью. Взрослея, он понимает, что может найти утешение только в доверии и любви к собакам. Главного героя в фильме сыграл обладатель приза Каннского кинофестиваля за роль в картине "Нитрам" Калеб Лэндри Джонс.