"Догмэн" Люка Бессона выйдет в российских кинотеатрах 15 июня

Новый фильм французского режиссера Люка Бессона "Догмэн" (DogMan) с Калебом Лэндри Джонсом в главной роли выйдет в российский прокат 15 июня. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в прокатной компании Arna Media.
"15 июня в прокат выйдет новый режиссерский проект Люка Бессона "Догмэн". Ленту выпустит в кинотеатрах компания Arna Media", - сообщили в компании.
Бессон снял "Догмэна" по собственному сценарию, продюсированием картины занималась Виржини Бессон-Силла, работавшая над его фильмами "Люси", "Валериан и город тысячи планет", "Малавита", "Необычайные приключения Адель" и "Леди".
В своем новом боевике Бессон расскажет о молодом человеке по имени Дуглас, который еще ребенком столкнулся с жизненными трудностями и человеческой жестокостью. Взрослея, он понимает, что может найти утешение только в доверии и любви к собакам. Главного героя в фильме сыграл обладатель приза Каннского кинофестиваля за роль в картине "Нитрам" Калеб Лэндри Джонс.