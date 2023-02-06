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1 час назад

"Догмэн" Люка Бессона выйдет в российских кинотеатрах 15 июня

ТАССиещё 1

Новый фильм французского режиссера Люка Бессона "Догмэн" (DogMan) с Калебом Лэндри Джонсом в главной роли выйдет в российский прокат 15 июня. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в прокатной компании Arna Media.

"Догмэн" Люка Бессона выйдет в российских кинотеатрах 15 июня
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

"15 июня в прокат выйдет новый режиссерский проект Люка Бессона "Догмэн". Ленту выпустит в кинотеатрах компания Arna Media", - сообщили в компании.

Бессон снял "Догмэна" по собственному сценарию, продюсированием картины занималась Виржини Бессон-Силла, работавшая над его фильмами "Люси", "Валериан и город тысячи планет", "Малавита", "Необычайные приключения Адель" и "Леди".

В своем новом боевике Бессон расскажет о молодом человеке по имени Дуглас, который еще ребенком столкнулся с жизненными трудностями и человеческой жестокостью. Взрослея, он понимает, что может найти утешение только в доверии и любви к собакам. Главного героя в фильме сыграл обладатель приза Каннского кинофестиваля за роль в картине "Нитрам" Калеб Лэндри Джонс.

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