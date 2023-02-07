Первым зрителям понравился новый "Человек-муравей"

В Сети появились отзывы первых зрителей на фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

Фото: Российская газета Российская газета

Премьера картины запланирована на 17 февраля, а до 14 февраля действует эмбарго на обзоры критиков. Однако выражать свой восторг или недовольство в социальных сетях можно сразу после первых закрытых для широкой публики показов.

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Издание THR приводит восторженные или нейтральные отзывы. Встречается характеристика "странный фильм", но большинству понравился старт пятой фазы Marvel. Отдельно отмечают игру Джонатана Мэйджерса, воплотившего образ Канга Завоевателя:

- "Новый фильм похож на психоделические американские горки, полные пугающих и веселых странностей, плюс ОЧЕНЬ угрожающий Канг…"

- "Лучшая часть трилогии. Более высокие ставки, опасности и последствия. Также - один из лучших злодеев MCU. Как только появляется Джонатан Мэйджерс, это - уже его шоу. Канг - страшный злодей из мультивселенной. Кроме того, две крутые сцены после титров".

- "Наступает момент, когда каждая франшиза должна стать странной, и MCU сделала именно это с "Квантоманией".

- "Это определенно самый странный фильм Marvel… Но это хорошо!.. Приятная и причудливая поездка в квантовый мир".

- "Танос был закуской, а Джонатан Мейджорс - основным блюдом. Мейджорс играет Канга с блеском и уверенностью; грозный и хитрый злодей с оттенком обаяния".

- "Фильм имеет два очень важных аспекта: они уменьшили количество шуток в 20 раз, а Джонатан Мэйджерс невероятен в роли Канга. Канг - злодей, который действительно нужен MCU. Спасибо, фаза 5 выглядит многообещающе".

- "Фильм хорошо сбалансирован и динамичен. Мне понравились моменты с отцом и дочерью в фильме. Джонатан Мейджорс - зверь в роли Канга. С "Черной пантерой" и "Квантоманией" кажется, что Marvel Studios на правильном пути. Рад видеть это!"