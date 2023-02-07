Путешествие в прошлое и дележка жен: что смотреть в кино на неделе

В четверг, 9 февраля, в прокат выходят сразу две комедии отечественного производства — «Быть», в которой рэпер Илья попадает в прошлое, чтобы изменить судьбу своей семьи, и «Свободные отношения» о несчастливых супругах, решивших дать друг другу немного свободы. Кроме того, зрители смогут увидеть комедийную мелодраму «Знакомство родителей» с Ричардом Гиром, Дайаной Китон и Эммой Робертс, и фестивальную драму «Больше чем никогда». Ещё один новый релиз — приключенческий фильм «Братство четырёх «Л» о мальчишках, которые в разгар Первой мировой войны сбегают из приюта в поисках лучшей жизни.

Фото: Кадр из фильма «Знакомство родителей» Кадр из фильма «Знакомство родителей»

«Быть»

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В комедийной ленте рассказывается история молодого рэпера Ильи, который изо всех сил борется за своё место под солнцем. Парень вырос без родителей — от матери у него осталась одна фотография, а с отцом он общаться не желает. Илья привык добиваться своего и живёт по принципу: «пришёл, увидел, победил».

Однажды судьба преподносит ему урок, и герой на такси приезжает не в ожидаемое место назначения, а прямиком в прошлое — в 1993 год. Там Илья встречает своих родителей и попадает в череду опасных приключений. У рэпера есть всего три дня, чтобы изменить судьбу всей семьи. Именно от Ильи зависит, родится он в будущем или нет.

Картину снял режиссёр и актёр Александр Ковтунец. В фильме он появляется в роли одного из бандитов. Ранее постановщик работал над короткометражками.

«Свободные отношения»

Комедия «Свободные отношения» стала дебютным полным метром в карьере режиссёра Дмитрия Невзорова. Это картина о супругах, которые поняли, что для счастья им необходимо пересмотреть взаимоотношения в браке и дать друг другу немного пространства.

В центре сюжета — свободолюбивая Илона и консервативный Артём. Они встретились в питерском баре и не без помощи алкоголя оказались в одной постели. Утром герои попрощались, думая, что никогда больше снова не увидятся. Но судьба распоряжается иначе: Илона узнаёт, что беременна, сообщает Артёму, и они решают пожениться ради благополучия будущего сына.

Спустя семь лет брака пару сложно назвать счастливой, идиллия совместной жизни была убита тяготами быта. Развод для супругов — не выход из ситуации. Вместо этого они решают переосмыслить брак и попробовать побыть в свободных отношениях.

По словам режиссёра, он давно мечтал снять что-то доброе, семейное, похожее на известную картину «Служебный роман» — «тонкое кино про чувства людей, про судьбы, характеры и рассказать это не через экшен, а через эмоции».

«Знакомство родителей» (Maybe I Do)

После совместной работы над фильмом «Пара на праздники» актёры Люк Брейси и Эмма Робертс вновь появятся вместе на экране в комедийной мелодраме «Знакомство родителей» — снова об отношениях и праздниках.

Мишель (Эмма Робертс) очень хочет выйти замуж за своего бойфренда Аллена (Брейси), поэтому после нелепого инцидента на свадьбе подруги ставит перед парнем ультиматум: за сутки решить, куда движутся их отношения: под венец или в небытие. Тем более что пара в это время как раз устраивают семейный ужин, чтобы познакомить родителей и понять, нужно ли им самим связывать себя узами брака. Но всё происходит не так, как планировалось. Оказывается, родители Мишель — Говард (Ричард Гир) и Грейс (Дайан Китон) — в некотором смысле уже знакомы с отцом и матерью Аллена — Сэмом (Уильям Х. Мэйси) и Моникой (Сьюзен Сарандон), а если точнее — Говард тайно встречается с Моникой, в то время как Грейс состоит в романтических отношениях с Сэмом.

Сценаристом, режиссёром и одним из продюсеров картины выступил Майкл Джейкобс. Известно, что фильм он снял по мотивам собственной комедийной постановки под названием Cheaters («Мошенники»), выходившей на Бродвее в 1970-х.

«Больше чем никогда» (Plus que jamais)

Сюжет драмы Эмили Атеф сфокусирован на Элен и Матье, которые счастливо живут вместе уже много лет. Но их отношения подвергаются испытаниям, когда Элен диагностируют неизлечимое заболевание лёгких. Все планы на жизнь паре приходится отложить в долгий ящик. Матье верит в лучшее и надеется, что Элен выживет. Однако героиня с каждым днём чувствует, как силы покидают её, и кажется, единственный, кто её понимает — это новый друг по переписке. Однажды она принимает твёрдое решение — уехать в Норвегию в полном одиночестве, чтобы обрести душевный покой. Таким образом любовь Матье и Элен пройдёт проверку на прочность.

Главные роли исполнили Вики Крипс («Призрачная нить», «Корсаж») и Гаспар Ульель («Париж, я люблю тебя», «Это всего лишь конец света»). Это последний фильм с участием актёра — в январе 2022-го в возрасте 37 лет Ульель погиб.

Впервые лента была показана на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд».

«Братство четырёх «Л» (La guerre des Lulus)

Действие французской драмы разворачивается в августе 1914 года. Пока немецкая армия укрепляет позиции на севере Франции, четверо друзей — Люка, Людвиг, Люсьен и Луиджи — во время срочной эвакуации сбегают из приюта в поисках лучшей жизни.

На пути им встречается девочка Люси, разлучённая со своими родителями. Вместе они решают во что бы то ни стало добраться до нейтральной Швейцарии. Так герои оказываются втянутыми в приключения, к которым не были готовы.