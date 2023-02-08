Что будет, если маленькая мышка подружится с большим мишкой? Много творчества, взаимной заботы и попыток исправить несправедливости окружающего мира. Подробнее об этом расскажет новый мультфильм «Эрнест и Селестина: Новые приключения», выходящий в российский кинопрокат 9 февраля.

В обзоре Тлум.Ру поделится, чем хорош этот проект, особенно — чем он красив, и зачем его смотреть всей семьёй.

Что было раньше

Первым делом стоит вспомнить, что прилагательное «новые» к текущим приключениям поставили не просто так. Это вторая часть серии, первая называлась «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя». Вышла в достаточно далёком 2012-м году, получила французский «Сезар» как «Лучший анимационный фильм», крайне высокие оценки и при этом огорчающе малое их количество. Такова судьба анимации, которая не Голливуд и не 3D. А тут всё сразу.

Новый мультфильм творческого союза студий Франции, Люксембурга и Бельгии продолжает первый по всем фронтам. Это и свежие приключения подружившихся ранее Эрнеста и Селестины, и та же невероятно красивая рисовка, и общая нежность истории, сочетающаяся при этом с идеями борьбы с несправедливостью.

В основе обеих же лент лежат книги художницы Габриэль Венсан. Важно! Для того, чтобы получить удовольствие от второй части, смотреть первую желательно, но совсем необязательно. Всё будет прекрасно понятно и так. А если музыкальные приключения мышки и медведя понравятся — позже узнаете, как они познакомились, с не меньшим интересом.

Красота в сюжете

Мишка Эрнест просыпается от зимней спячки и обнаруживает, что дома, как обычно, совсем нет еды. Мышка Селестина предлагает заняться тем, что получается у них лучше всего и при этом приносит чуть денег — музицированием на улице. Но вот беда: бесценная скрипка Эрнеста (Страдивариус, между прочим!) по случайной оплошности ломается, и починить её способен только мастер с далёкой родины Эрнеста. Куда он, оказывается, ехать категорически не хочет. И не собирается. Точно нет.

Догадайтесь, куда он в итоге поехал — вслед за упрямой Селестиной, решившей довезти скрипку самостоятельно.

В изолированной горной Тарабарии всё совсем иначе, чем в том городке, где Эрнест и Селестина прописаны изначально. Там нет не только мышей — но и музыки, точнее, она запрещена вся, кроме одной ноты. Монотонное повторение ноты «до» — вот и всё, что дозволено слушать тарабарцам. Даже птичек гоняют, чтоб ни-ни. Да и другие законы тарабарцев выглядят нелепо: к примеру, дети должны заниматься ровно тем же, чем и родители, причём с повторением пола. Мама — врач? Дочь обязана пойти в медицину, а сыну даже думать об этом запрещено — он будет повторять профессию отца. Только так, и никак иначе.

Разбираться с этими устаревшими порядками придётся Эрнесту и Селестине, и они сделают это в своём фирменном стиле — красиво.

Красота внешняя

Оба мультфильма серии достойны самых величавых и громких дифирамб по поводу своего внешнего вида. О, эта нежнейшая акварельная рисовка, местами очаровательно небрежная, особенно на фонах — и это создаёт удивительное настроение для происходящего. О, эти лёгкие, и при этом чёткие мазки кисти, по лучшим канонам анималистики достоверно переносящие животных и их движения на экран.

Пусть они и очеловечены, но остаются собой: мощными и чуть неуклюжими медведями, изящной и хрупкой мышью. А чего стоит колорит с его приглушёнными цветами! В общем, мы можем так ещё долго — и справедливо. Мультфильм особенно рекомендуется оценить на большом экране, чтобы всё это уникальное визуальное богатство радовало глаз ещё мощнее.

Красота внутренняя

Если фамилия Миядзаки вызывает в вас приятные эмоции и трепет, а истории, в которых нет злодеев, но есть борьба с несправедливостью, настоящая дружба и капелька интриги, вам нравятся, то «Эрнест и Селестина: Новые приключения» — прямо в точку и по адресу. К тому же, они получились ну очень семейными, что служит отдельным плюсом для зрителей с детьми. Грамотное решение конфликта поколений — всегда полезно и хорошо посмотреть со стороны, а тут с этим всё красиво и наглядно. Уже не только о семье найденной, как было в первой части, но и родную-кровную со всеми вытекающими проблемами тоже показали.

Ну и общая канва защиты музыки, которую глупо и несправедливо запретили. Авантюрный дух тех, кто готов бороться за свободу самовыражения, подхватят те, кто в принципе хочет быть личностью, а не тем, «что положено». Тарабарцы оказываются законстеневшими в своих стереотипах — местами это показано даже гротескно, чего стоит располовиненный дом разведённых супругов.

Красота звучащая

Музыка на этот раз стала не просто сопровождением событиям, но и настоящей участницей сюжета. И композитор Венсан Куртуа создал чудо, в котором пение птиц становится леймтотивом свободы, а вариации на одной ноте — действительно забавным и самостоятельным произведением. В мелодиях мультфильма звучат еврейские мотивы, и это полностью соответствует настроению и настрою ленты.

К сожалению, Александра Пушного и Татьяну Лазареву, озвучивающих Эрнеста и Селестину в первой части, услышать не получится — теперь голосами медведя и мышки говорят Геннадий Новиков и Алёна Созинова. Но качество озвучки при этом осталось отличным, замена почти не ощущается, так что смотреть мультфильм в дубляже приятно и всячески рекомендуется.

Итого