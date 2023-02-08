В Москве состоялась премьера фильма «Знакомство родителей»

Закрытый показ романтической комедии «Знакомство родителей» состоялся в Москве. Режиссер Майкл Джейкобс снял фильм по своей одноименной пьесе.
Премьеру посетили многие российские знаменитости. Среди них Александра Балакирева, Женя Искандарова, Алена Чехова, Прохор Дубравин и другие звезды, передает «Центральная служба новостей».
В центре сюжета молодая пара в исполнении Эммы Робертс и Люка Брейси. Возлюбленные хотят понять, есть ли у их отношений будущее. Очередная ссора вынудила героев обратиться за помощью к родителям. Однако последние тоже пытаются разобраться в своих браках.
Главные роли в «Знакомстве родителей» сыграли Ричард Гир, Сюзан Сарандон, Дайан Китон и Уильям Х. Мэйси. Продюсером выступил Скотт Медник. За сценарий отвечал Джейкобс. Фильм выйдет в российских кинотеатрах 9 февраля.