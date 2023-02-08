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1 час назад

В Москве состоялась премьера фильма «Знакомство родителей» Майкла Джейкобса

Слово и Делоиещё 1

Закрытый показ романтической комедии «Знакомство родителей» состоялся в Москве. Режиссер Майкл Джейкобс снял фильм по своей одноименной пьесе.

В Москве состоялась премьера фильма «Знакомство родителей»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Премьеру посетили многие российские знаменитости. Среди них Александра Балакирева, Женя Искандарова, Алена Чехова, Прохор Дубравин и другие звезды, передает «Центральная служба новостей».

В центре сюжета молодая пара в исполнении Эммы Робертс и Люка Брейси. Возлюбленные хотят понять, есть ли у их отношений будущее. Очередная ссора вынудила героев обратиться за помощью к родителям. Однако последние тоже пытаются разобраться в своих браках.

Главные роли в «Знакомстве родителей» сыграли Ричард Гир, Сюзан Сарандон, Дайан Китон и Уильям Х. Мэйси. Продюсером выступил Скотт Медник. За сценарий отвечал Джейкобс. Фильм выйдет в российских кинотеатрах 9 февраля.

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