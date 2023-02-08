В Москве состоялась премьера фильма «Знакомство родителей»

В центре сюжета молодая пара в исполнении Эммы Робертс и Люка Брейси. Возлюбленные хотят понять, есть ли у их отношений будущее. Очередная ссора вынудила героев обратиться за помощью к родителям. Однако последние тоже пытаются разобраться в своих браках.