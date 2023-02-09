В России хотят запретить прокат пиратских копий западных фильмов

По информации «Интерфакса», в Минкультуры России хотят подготовить законопроект, направленный на пресечение распространения в кинотеатрах пиратских копий иностранных фильмов, не имеющих прокатного удостоверения.

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Как отметила замминистра культуры Алла Манилова, тема пиратства очень актуальна, поэтому требует рассмотрения на законодательном уровне.

Это суперактуальная тема, которая сегодня министерством, нашим профильным департаментом кинематографии и всеми нашими структурами кинематографическими серьезно обсуждается. Будем выходить на инициативный законопроект, предлагать правительству.