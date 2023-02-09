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38 минут назад

В России хотят запретить прокат пиратских копий западных фильмов

Чемпионат.comиещё 2

По информации «Интерфакса», в Минкультуры России хотят подготовить законопроект, направленный на пресечение распространения в кинотеатрах пиратских копий иностранных фильмов, не имеющих прокатного удостоверения.

В России хотят запретить прокат пиратских копий западных фильмов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отметила замминистра культуры Алла Манилова, тема пиратства очень актуальна, поэтому требует рассмотрения на законодательном уровне.

Это суперактуальная тема, которая сегодня министерством, нашим профильным департаментом кинематографии и всеми нашими структурами кинематографическими серьезно обсуждается. Будем выходить на инициативный законопроект, предлагать правительству.

После того, как зарубежные компании приостановили деятельность в России, в кинотеатрах стали прокатывать так называемые пиратские копии с озвучкой из Казахстана.

Фильмы,Алла Манилова,Минкультуры России,
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