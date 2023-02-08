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17 минут назад

«Аватар 2» собрал в России больше 2,4 млрд рублей

Чемпионат.com

Несколько экспертов киноиндустрии сообщают, что сборы блокбастера «Аватар: Путь воды» в России превысили 2,4 млрд рублей. Этой информацией со ссылкой на свои источники поделился «Бюллетень кинопрокатчика».

«Аватар 2» собрал в России больше 2,4 млрд рублей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним: в прошлом году Disney приостановила в России свою деятельность. Поэтому в российских кинотеатрах легального показа сиквела «Аватара» не было. Новое творение Джеймса Кэмерона в стране крутят в рамках предсеансового обслуживания российских короткометражек, также используют другие варианты нелегального показа.

Собеседники БК, среди которых представитель одной из сетей кинотеатров и эксперт рынка, пожелавший остаться анонимным, отметили, что реальные сборы нового «Аватара», с учётом сеансов, сборы которых не отображаются в ЕАИС, составляют не менее 2,4 млрд рублей.

Недавно стало известно, что топ пиратских фильмов в России в январе возглавили «Аватар 2» и «Чебурашка».

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