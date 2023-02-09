Документальный фильм «Живой» выходит 16 февраля

«Я делал этот фильм, шепотом приговаривая: «Никогда, никогда, никогда». Я создавал его с любовью, и, надеюсь, что неравнодушные сердца тоже услышат эти тихие голоса на том конце хрупкого моста. О чем же они нам говорят и что за музыка играет там, под землей, залитой уже давно застывшим бетоном? Кажется, нам очень важно, особенно сейчас, услышать то, о чем нас просят те, кто тихо шепчет: "Никогда, никогда, никогда"».