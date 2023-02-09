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1 час назад

Документальный фильм «Живой» об авторе военных диорам выходит 16 февраля

Кино-Панк

Фильм «Живой» режиссера Константина Селина, получивший в 2022 году множество престижных наград, среди которых «Лучший документальный фильм года» (первая премия им. Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино) выходит в российский кинотеатральный прокат 16 февраля.

Документальный фильм «Живой» выходит 16 февраля
Фото: Кадр из фильма "Живой"Кадр из фильма "Живой"

Главный герой картины – Дмитрий Поштаренко, руководитель мастерской «Невский баталист», участник ООД «Поисковое движение России», автор историко-художественных трехмерных панорам и диорам. Режиссер фильма – Константин Селин. Автор документальных картин «Верните мои руки» (2020), «Хроники неслучившейся революции» (2016), «Третья волна» (2021) и других фильмов. Выпускник Санкт-Петербургского университета кино и телевидения.

Константин Селин рассказал:

«Я делал этот фильм, шепотом приговаривая: «Никогда, никогда, никогда». Я создавал его с любовью, и, надеюсь, что неравнодушные сердца тоже услышат эти тихие голоса на том конце хрупкого моста. О чем же они нам говорят и что за музыка играет там, под землей, залитой уже давно застывшим бетоном? Кажется, нам очень важно, особенно сейчас, услышать то, о чем нас просят те, кто тихо шепчет: "Никогда, никогда, никогда"».

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