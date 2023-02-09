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1 час назад

Топ-10 фильмов 2022 года

Российская Газета

Сайт-агрегатор Rotten Tomatoes составил свой топ-10 лучших фильмов прошлого года.

Топ-10 фильмов 2022 года
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Возглавил рейтинг "Топ Ган: Мэверик" с 96% "свежести" на основании 464 рецензий от критиков и 99% на основании десятков тысяч оценок обычных зрителей. Фильм собрал большую кассу в прокате, также был успешен и его цифровой релиз. Сиквел "Топ Гана" стал лучшим зарубежным фильмом года по версии киноканала Cinema, вошел в топ-5 по версии IMDb, отмечен национальным советом кинокритиков США, выдвинут на премию "Оскар" в шести номинациях и так далее.

Также в топ-10 вошли "Банши Инишерина", "Все везде и сразу", мультфильмы "Пиноккио Гильермо дель Торо" и "Я краснею", "Событие", "Бэтмен", "Вулкан любви", "Марсель, ракушка в ботинках", "Тилл".

Фильмы,Бэтмен,Оскар,
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