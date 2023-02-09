Обнародован трейлер биографической исторической драмы "Сенека" (Seneca - On the Creation of Earthquakes) германского производства.
Визуально картина вполне сможет умилить - лента стоит между небогатым артхаусом и бюджетными итальянскими VHS-пеплумами 70-80-х. В том смысле, что крайне лампово.
Режиссер и сценарист - Роберт Швентке ("Обмани меня" с Ротом, "Призрачный патруль", "Дивергент", "РЭД"), перетащивший в фильм часть артистов, с которыми сработался ранее. Так, например, Сенеку сыграл Джон Малкович. Плюс на борту Мэри-Луиз Паркер, Джеральдин Чаплин, Джулиан Сэндз и Александр Фелинг.
Рассказ - про отношения философа и Нерона. Как знаем, Сенека воспитывал и наставлял императора с детства, а тот его далее обвинил в заговоре с целью убийства. В результате Нерон приказал могучему стоику лишить себя жизни, дабы не казнить учителя публично. При этом Паулина, жена Сенеки, настояла, чтобы и ее убили. После чего началась и вовсе хтоническая фантасмагория. Так что специфический тон фильма легко объяснить.
Релиз - в марте.