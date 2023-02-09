Рассказ - про отношения философа и Нерона. Как знаем, Сенека воспитывал и наставлял императора с детства, а тот его далее обвинил в заговоре с целью убийства. В результате Нерон приказал могучему стоику лишить себя жизни, дабы не казнить учителя публично. При этом Паулина, жена Сенеки, настояла, чтобы и ее убили. После чего началась и вовсе хтоническая фантасмагория. Так что специфический тон фильма легко объяснить.