В кинотеатре "Каро 11 Октябрь" прошла премьера фильма "Праведник"

Вчера в столичном кинотеатре "Каро 11 Октябрь" состоялась премьера фильма "Праведник" от режиссера Сергея Урсуляка.
На показе фильм представили продюсеры Антон Златопольский и Тимур Вайнштейн, режиссер Сергей Урсуляк, оператор Михаил Милашин, актеры Александр Яценко, Евгений Ткачук, Сергей Маковецкий, Юлия Витрук, Любовь Константинова, Мария Золотухина.
В основе картины лежит настоящая история об офицере Красной Армии, Николае Киселеве, которому удалось спасти 218 советских евреев и вывести их из фашистской оккупации за линию фронта. Киселев вел отряд изнуренных людей по лесам и болотам, и в надежде найти безопасное укрытие они прошли 1500 километров.
Смотрите в кино с 16 февраля.