«Москино» ко Дню святого Валентина покажет французские фильмы о любви

Показы французских фильмов о любви пройдут в кинотеатрах «Москино» в День всех влюбленных, 14 февраля. Об этом сообщается на сайте сети.
«День всех влюбленных - хороший повод посмотреть кино с романтичным флером. Французские фильмы отличаются особым языком любви и проникновенностью. В программе киноленты, где не стесняются сентиментальности, ненавязчиво учат преодолевать жизненные трудности и рассказывают захватывающие истории любви и страсти», - говорится в сообщении.
Так, в кинотеатре «Космос» можно будет посмотреть фильм «Нежность» режиссеров Давида Фонкинос и Стефана Фонкинос, картину «Пена дней» Мишеля Гондри покажут в кинотеатре «Салют», а в «Искре» представят «Любовь на кончиках пальцев» Режиса Руансара.
Фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами, уточняется на сайте сети.