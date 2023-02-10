«Москино» ко Дню святого Валентина покажет французские фильмы о любви

Показы французских фильмов о любви пройдут в кинотеатрах «Москино» в День всех влюбленных, 14 февраля. Об этом сообщается на сайте сети.

Фото: Кадр из фильма "Пена дней" Кадр из фильма "Пена дней"

«День всех влюбленных - хороший повод посмотреть кино с романтичным флером. Французские фильмы отличаются особым языком любви и проникновенностью. В программе киноленты, где не стесняются сентиментальности, ненавязчиво учат преодолевать жизненные трудности и рассказывают захватывающие истории любви и страсти», - говорится в сообщении.