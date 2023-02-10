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1 час назад

«Москино» ко Дню святого Валентина покажет французские фильмы о любви

Агентство «Москва»иещё 1

Показы французских фильмов о любви пройдут в кинотеатрах «Москино» в День всех влюбленных, 14 февраля. Об этом сообщается на сайте сети.

«Москино» ко Дню святого Валентина покажет французские фильмы о любви
Фото: Кадр из фильма "Пена дней"Кадр из фильма "Пена дней"

«День всех влюбленных - хороший повод посмотреть кино с романтичным флером. Французские фильмы отличаются особым языком любви и проникновенностью. В программе киноленты, где не стесняются сентиментальности, ненавязчиво учат преодолевать жизненные трудности и рассказывают захватывающие истории любви и страсти», - говорится в сообщении.

Так, в кинотеатре «Космос» можно будет посмотреть фильм «Нежность» режиссеров Давида Фонкинос и Стефана Фонкинос, картину «Пена дней» Мишеля Гондри покажут в кинотеатре «Салют», а в «Искре» представят «Любовь на кончиках пальцев» Режиса Руансара.

Фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами, уточняется на сайте сети.

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