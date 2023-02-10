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1 час назад

Назван единственный снятый при поддержке Фонда кино окупившийся фильм 2022 года

Lenta.ruиещё 1

По итогам 2022 года фильм «Молодой человек» стал единственным окупившимся проектом, снятым при поддержке Фонда кино. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС) Фонда кино.

Назван единственный снятый при поддержке Фонда кино окупившийся фильм 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, бюджет комедии Александра Фомина с Павлом Табаковым, Данилой Поперечным и Данилой Козловским в главных ролях составил 64,8 миллиона рублей, а в прокате проект заработал 192,2 миллиона.

Известно, что в прошлом году финансирование от Фонда кино получили 26 лент, однако коммерчески успешным (собравшим в прокате хотя бы в два раза больше производственного бюджета) стал только фильм «Молодой человек».

Сообщается, что отбить бюджет (собрать в прокате больше, чем было потрачено на производство картины) удалось пяти проектам, поддержанным организацией, а именно таким лентам, как «Финник» (собрал 442,7 миллиона при бюджете в 325,2), «Сердце Пармы» (собрал 932,1 миллиона при бюджете в 714,4), «Три кота и море приключений» (собрал 138 миллионов при бюджете в 93), «Чук и Гек. Большое приключение» (собрал 248,4 миллиона при бюджете в 200,2) и «Любовники» (собрал 170,9 миллиона при бюджете в 93).

Ранее стало известно, что вторая часть фильма «Аватар» канадского режиссера Джеймса Кэмерона обогнала «Титаник» и стала третьей самой кассовой картиной в истории.

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