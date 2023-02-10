Вышел трейлер триллера "Пальмы и линии электропередач"

Опубликован трейлер "фестивального" американского драматического триллера "Пальмы и линии электропередач" (Palm Trees and Power Lines).

В центре истории с рейтингом R - отношения несовершеннолетней девушки Леи (Лили Маклнерни) с Томом (Джонатан Такер), мужчиной, который старше ее в два раза.

Окружающих их роман серьезно беспокоит, а вскоре и сама Леа начинает понимать, что впала в нехорошую зависимость от любовника-манипулятора.

Сценарий и постановка - Джэми Дэк, картина - авторемейк ее короткометражки 2018 года, номинированной в Каннах.