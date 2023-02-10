Саша Барон Коэн спасет свой брак с помощью игрушек

Постановщик «Бойца» и «Амстердама» Дэвид О. Рассел задумал новую комедию – но уже без стрельбы и погонь. Согласно сценарию, который написал сам режиссер, действие фильма будет происходить в Америке в семидесятые годы прошлого века. Сюжет будет крутиться вокруг супругов – продавцов игрушек, брак которых дал трещину.

И пока они ссорятся и вот-вот соберутся развестись, они чуть было не упустили свою дочь-подростка.Как раз в той ситуации, когда уже все почти развалилось, чудесным образом игрушки спасают эту семью. Не зря же Рассел назвал свою романтическую комедию почти по мультяшному «Суперигрушки».