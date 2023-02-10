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1 час назад

Саша Барон Коэн спасет свой брак с помощью игрушек в новом ромкоме режиссера «Амстердама»

Inc-News

Действие фильма перенесет зрителей на полвека назад.

Саша Барон Коэн спасет свой брак с помощью игрушек
Фото: Inc-NewsInc-News

Постановщик «Бойца» и «Амстердама» Дэвид О. Рассел задумал новую комедию – но уже без стрельбы и погонь. Согласно сценарию, который написал сам режиссер, действие фильма будет происходить в Америке в семидесятые годы прошлого века. Сюжет будет крутиться вокруг супругов – продавцов игрушек, брак которых дал трещину.

И пока они ссорятся и вот-вот соберутся развестись, они чуть было не упустили свою дочь-подростка.Как раз в той ситуации, когда уже все почти развалилось, чудесным образом игрушки спасают эту семью. Не зря же Рассел назвал свою романтическую комедию почти по мультяшному «Суперигрушки».

Главные роли в фильме – тех самых продавцов-супругов сыграют Саша Барон Коэн и звезда картины «Нет» Кеке Палмер.

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