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43 минуты назад

В России покажут трехчасовую драму с Хоакином Фениксом "Все страхи Бо"

Российская Газетаиещё 1

4 мая на российские киноэкраны выйдет драма "Все страхи Бо" с Хоакином Фениксом в главной роли. Локализованный трейлер опубликовала кинокомпания "Вольга".

Хоакин Феникс, как и в "Джокере", играет человека с психическими особенностями. Но если в фильме по комиксу герой Феникса срывается, и начинает творить справедливость по своему разумению, то здесь он играет человека, замкнувшегося в себе и боящегося выйти из дома.

У Бо было счастливое детство, его ждет любящая мать, но ему страшно прилететь к ней. Он делает робкие попытки вернуться, но попадает под машину, а затем отправляется в приключение, которое его воспаленное сознание трансформирует в декорации детского спектакля или странной сказки.

Фильм длится 2 часа 59 минут. Режиссер и автор сценария - Ари Астер ("Реинкарнация", "Солнцестояние").

В ленте также снимались: Паркер Поузи, Эми Райан, Нэйтан Лейн, Стивен Хендерсон.

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