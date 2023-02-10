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2 часа назад

Умер режиссер "Кармен" Карлос Саура

Российская Газета

10 февраля на 92-м году жизни скончался испанский режиссер, сценарист и фотограф Карлос Саура Атарес, обладатель и номинант десятков наград. О смерти артиста сообщается на аккаунтах национальной киноакадемии.

Умер режиссер "Кармен" Карлос Саура
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Отмечен, что режиссер отошел в своем доме в Мадриде в окружении родных.

Карлос Саура родился в 1932 году в Уэске. В полнометражном кино дебютировал в 1960-м снятыми годом ранее "Бродягами". Лента заложила основу испанского неореализма.

Далее - "Плач по бандиту", "Охота", "Ана и волки", "Колдовская любовь", "Кармен" 1983-го, номинированный на "Оскар" "Танго", "Саломея", "Выкорми ворона", "Я, Дон Жуан", десятки других проектов.

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