Умер режиссер "Кармен" Карлос Саура

10 февраля на 92-м году жизни скончался испанский режиссер, сценарист и фотограф Карлос Саура Атарес, обладатель и номинант десятков наград. О смерти артиста сообщается на аккаунтах национальной киноакадемии.
Отмечен, что режиссер отошел в своем доме в Мадриде в окружении родных.
Карлос Саура родился в 1932 году в Уэске. В полнометражном кино дебютировал в 1960-м снятыми годом ранее "Бродягами". Лента заложила основу испанского неореализма.
Далее - "Плач по бандиту", "Охота", "Ана и волки", "Колдовская любовь", "Кармен" 1983-го, номинированный на "Оскар" "Танго", "Саломея", "Выкорми ворона", "Я, Дон Жуан", десятки других проектов.