Умер режиссер "Кармен" Карлос Саура

10 февраля на 92-м году жизни скончался испанский режиссер, сценарист и фотограф Карлос Саура Атарес, обладатель и номинант десятков наград. О смерти артиста сообщается на аккаунтах национальной киноакадемии.

Фото: Российская газета Российская газета

Отмечен, что режиссер отошел в своем доме в Мадриде в окружении родных.

Карлос Саура родился в 1932 году в Уэске. В полнометражном кино дебютировал в 1960-м снятыми годом ранее "Бродягами". Лента заложила основу испанского неореализма.