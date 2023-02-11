Режиссер хоррора о Винни-Пухе создаст киновселенную с Бэмби

Режиссер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» Рис Фрейк-Уотерфилд рассказал о планах создать киновселенную ужасов, которая объединит Винни-Пуха, Бэмби, Питера Пэна и других сказочных героев. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
«Идея в том, чтобы попытаться и представить, что они все [существуют] в одном мире, чтобы у нас могли быть кроссоверы», — подчеркнул он. По словам режиссера, люди писали ему, что «очень хотели бы посмотреть на Бэмби против Пуха».
Фрейк-Уотерфилд отметил, что в потенциальной франшизе могут появиться не только те герои, которые ассоциируются с мультфильмами студии Disney.
«Масса старых сказок и городских легенд, концепций, которые синонимичны вашему детству, и они как раз то, что я хочу встроить в извращенную альтернативную реальность», — сказал он.