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30 минут назад

Режиссер хоррора о Винни-Пухе создаст киновселенную с Бэмби и Питером Пэном

Lenta.ru

Режиссер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» Рис Фрейк-Уотерфилд рассказал о планах создать киновселенную ужасов, которая объединит Винни-Пуха, Бэмби, Питера Пэна и других сказочных героев. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер хоррора о Винни-Пухе создаст киновселенную с Бэмби
Фото: Кадр из фильма «Винни-Пух: Кровь и мед»Кадр из фильма «Винни-Пух: Кровь и мед»

«Идея в том, чтобы попытаться и представить, что они все [существуют] в одном мире, чтобы у нас могли быть кроссоверы», — подчеркнул он. По словам режиссера, люди писали ему, что «очень хотели бы посмотреть на Бэмби против Пуха».

Фрейк-Уотерфилд отметил, что в потенциальной франшизе могут появиться не только те герои, которые ассоциируются с мультфильмами студии Disney.

«Масса старых сказок и городских легенд, концепций, которые синонимичны вашему детству, и они как раз то, что я хочу встроить в извращенную альтернативную реальность», — сказал он.

Фильмы,Питер Пэн,
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