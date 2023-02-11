Режиссер хоррора о Винни-Пухе создаст киновселенную с Бэмби

«Идея в том, чтобы попытаться и представить, что они все [существуют] в одном мире, чтобы у нас могли быть кроссоверы», — подчеркнул он. По словам режиссера, люди писали ему, что «очень хотели бы посмотреть на Бэмби против Пуха».