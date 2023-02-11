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1 час назад

Представлен постер «Флэша» с Эзрой Миллером

Lenta.ruиещё 1

Компания Warner Bros. презентовала дебютный постер супергеройского фильма «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли. Об этом сообщается в Twitter.

На постере изображен главный герой. Дебютный трейлер «Флэша» покажут на Супербоуле 12 февраля — в ночь с воскресенья на понедельник.

Lenta.ru

Также в фильме сыграли Рон Ливингстон, Майкл Китон, Кирси Клемонс, Майкл Шеннон, Антье Трауэ, Саша Калле и Бен Аффлек.

Премьера супергеройского фильма «Флэш» с Миллером в главной роли назначена на 16 июня 2023 года. Режиссером кинокартины выступил Энди Мускетти.

В августе сообщалось о том, что киностудия Warner Bros. рассмотрит отмену выхода «Флэша» из-за скандалов с участием Миллера. В апреле 2022 года актер напал на женщину в баре и в ходе потасовки бросил в нее стул. Также Миллера обвиняли в хулиганстве, домогательствах и применении насилия в отношении несовершеннолетней. В 2020 году Эзра подрался с фанаткой, после чего начал ее душить.

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