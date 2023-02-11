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1 час назад

На 87 году жизни скончался режиссер "Огненных колесниц" Хью Хадсон

Газета.Ruиещё 2

В возрасте 86 лет ушел из жизни британский режиссер, продюсер и сценарист Хью Хадсон, наиболее известный своей картиной «Огненные колесницы», сообщает The Guardian.

Скончался режиссер "Огненных колесниц" Хью Хадсон
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Причины смерти постановщика не раскрываются, но уточняется, что он умер после непродолжительной болезни. Семья Хадсона опубликовала заявление, в котором сообщила, что режиссер скончался в больнице Чаринг-Кросс 10 февраля 2023 года.

«У него остались жена Марьям, сын Томас и первая жена Сью», — написано в заявлении.

В начале своей карьеры Хадсон занимался документалистикой. Его большим прорывом в кино стал выход легендарной картины «Огненные колесницы».

Фильм завоевал две премии Каннского кинофестиваля, четыре премии «Оскар», три премии британской киноакадемии BAFTA и множество других наград.

Также лента запомнилась саундтреком греческого композитора Вангелиса («Бегущий по лезвию»).

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