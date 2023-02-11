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43 минуты назад

Майкл Бэй снимет сериал про охотника за головами

Газета.Ru

Стриминговый сервис Amazon Prime Video занят разработкой экшн-драмы от сценариста Джо Бартона ("Долг/стыд") и режиссера Майкла Бэя ("Скала", "Армагеддон", "Трансформеры"). Об этом пишет Deadline.

Майкл Бэй снимет сериал про охотника за головами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пока не имеющий названия проект расскажет об американском охотнике за головами, работающем южнее границы США с Мексикой. Он обнаруживает себя в затруднительном положении, когда из-за человека, которого он преследует, оба героя становятся целями мексиканского картеля.

По словам Бэя, который должен выступить режиссером шоу, на эту историю его вдохновила поездка в Коста-Рику, где он проводил время с бывшим федеральным агентом.

Как рассказал кинематографист, его знакомый "каждый день серфит и живет полной жизнью", а также "поддерживает свой веселый и расслабленный образ жизни в Коста-Рике, выслеживая "плохих гринго", скрывающихся в Южной Америке".

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