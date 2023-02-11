Кристен Стюарт сыграет главную роль в байопике о Сьюзен Зонтаг

Кристен Стюарт сыграет писательницу и политическую активистку Сьюзен Зонтаг в байопике, посвященном жизни и карьере знаменитой эссеистки, сообщает Variety.

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Картина "Зонтаг" будет основана на биографической книге Бенджамина Мозера "Зонтаг: Ее жизнь".

В режиссерском кресле проекта — Керстен Джонсон ("Покидая Метрополис", "Человек с камерой").

"Это будет драма, но с документальным аспектом. У Керстен замечательный подход к повествованию, и это будет отражено в фильме", — рассказала продюсерка фильма Габриэль Тана.

За последние несколько лет Кристен Стюарт уже сыграла в двух биографичных фильмах: драме "Опасная роль Джин Сиберг" про звезду культовой ленты "На последнем дыхании" Годара, и байопике "Спенсер", повествующем об уик-энде, во время которого принцесса Диана решила подать на развод с принцем Чарльзом.