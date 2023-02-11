Фильм «Одиноки вместе»: приятное ностальжи о локдауне

Кинокомпания Russian World Vision предоставляет возможность российским зрителям познакомиться с американской мелодрамой «Одиноки вместе» от Кэти Холмс. При этом девушка является не только режиссером и сценаристом картины, но и исполняет в ней главную роль.

Трогательная кинолента о вынужденном затворничестве двух людей во времена пандемии выходит в отечественный прокат 14 февраля 2023 года. Впервые работа Кэти была представлена 14 июня 2022 года на кинофестивале Tribeca Film Festival. Широкая публика увидела полуторачасовую историю немногим позже, 22 июля.

Посему, если присутствует желание поностальгировать о временах «всемирного затворничества» в 2020 году или увидеть «ковидные» будни американцев – смело идите на фильм. Найдете, о чем погрустить, чему порадоваться и о чем поразмыслить. Мелодраматичной романтики – тоже предостаточно.

Однако, если этот вирус унес кого-то из ваших родных, друзей или близких, а ваши душевные раны не зажили – лучше отложить просмотр до более светлых времен. Сценарий Кэти написала во время пандемии, поэтому «Одиноки вместе» крайне точно отражает реалии и передает тревожность того периода.

А чтобы весь фильм вас не мучил вопрос: «Где я ее видел?», напоминаем, что Кэти – это та самая Рэйчел Доус из «Бэтмен: Начало», «Мисс Медоуз», а также Первая Леди в «Клане Кеннеди» и эпизодическая Наоми в «Как я встретил вашу маму».

Помнишь, ты все, конечно, помнишь

Помните свой март 2020 года? Ресторанный критик и просто журналистка, мечтающая издать книгу, помнит его прекрасно. Зовут ее Джун и, в связи с распространением всем известного смертоносного вируса, она «на пару недель» (ха!) получила вынужденный отпуск.

Поэтому впереди у нее – выходные с любимым человеком в загородном доме, который он арендовал на популярном сервисе по подбору недвижимости. Однако сам Джон (Дерек Люк) – парень главной героини – не смог приехать на отдых. Он остался, чтобы поддержать разволновавшихся из-за предстоящего локдауна родителей.

Правда, Джун о такой «подставе» со стороны своего возлюбленного даже не подозревает и мчится, преодолевая ковидные запреты, за город. Но, вот не задача – дверь коттеджа заперта, ключа нигде нет, а телефон предательски разрядился.

Спустя время девушке все же удается попасть в дом, но и там ее ждет сюрприз в виде молодого незнакомца по имени Чарли (Джим Стерджесс). Из-за ошибки бронирования он также оказывается постояльцем этого жилища. И после недолгих раздумий наши герои решают переждать ночь на разных этажах дома, оставив на утро все сложившиеся проблемы.

Позже выясняется, что вынужденного соседа Джун накануне изоляции крайне изощренно бросила любимая девушка. Да и отношения главной героини с ее бойфрендом тоже не без трещин. Здесь и начинается романтическая мелодрама. А точнее – душевные терзания Джун.

Ваш идеальный локдаун

И распрекрасный одинокий Чарли ей нравится, и ранее верный Джон выкладывает двусмысленные фотографии с коллегой – все к одному. Приплюсуем к этому тревожность из-за всеобщего локдауна, высокий уровень смертности, о которой твердят каждую секунду на ТВ, закрытие привычных сервисов и магазинов. Вспомните свое состояние весной 2020-го.

Вот и Джун поддалась небольшой панике и решила разделить изоляцию с вынужденным соседом. В итоге безмятежные солнечные дни разбавили нервозные созвоны с близкими, а шальные ночи – муки совести. И когда к стильным образам на экране добавились маски – стало совсем не по себе. В том числе и зрителям.

Нет, никакой излишний драматизм в картине не нагнетается. Наоборот, киношная жизнь кажется даже слегка приукрашенной. Ведь герои не скупают в панике гречку и санитайзеры, а катаются по пустынным загородным улицам на велосипедах, обедают «на вынос» в «Маке» и просто наслаждаются каждой появившейся свободной минуткой. Да даже смерть они принимают как данное. Мол, ну, с кем не бывает, погрустили и забыли.

При этом герои успевают при нас весьма жизненно обсудить важнейшие проблемы, как окружающие человечества, так и сконцентрированные в нем самом: экология, здоровье, медицина, система образования, дружба, семья, верность и любовь. Вечная тема отцов и детей также не остается без внимания.

По ходу погружения в сюжет зритель реально вновь погружается в своем пандемийном мире, правда, каком-то идеальном. Единственный минус – воспоминания слишком свежие, и еще не зажили. А бередить их совсем не хочется, пусть даже таким непринужденным фильмом.