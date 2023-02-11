Фильму «Вокзал для двоих» 40 лет

Классической мелодраме Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» исполнилось 40 лет. Один из наиболее любимых зрителями советских фильмов, в основу которого легли две реальные истории, собрал по-настоящему звёздный актёрский состав и был удостоен ряда призов и наград. Сам Рязанов говорил о «Вокзале для двоих», как о своём «третьем фильме о любви, которым как бы замыкается трилогия, в которую входят «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Служебный роман». О том, как снималась легендарная лента, что осталось за кадром и с какими трудностями столкнулись авторы — в материале RT.

Фото: Кадр из фильма "Вокзал для двоих" Кадр из фильма "Вокзал для двоих"

Картина «Вокзал для двоих» Эльдара Рязанова вышла на большие экраны 11 февраля 1983 года и имела оглушительный успех — только в СССР её посмотрели более 35 миллионов зрителей. Исполнительница главной роли Людмила Гурченко получила приз за женскую роль на XVI Всесоюзном кинофестивале и звание «Лучшей актрисы года» по версии журнала «Советский экран», а сама лента была названа тем же изданием «Лучшим фильмом года». Кроме того, картина отмечена Государственной премией СССР, получила приз кинокритиков Польши «Варшавская сирена» как лучший зарубежный фильм и вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля.

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Единственный и уникальный

Успех «Вокзала для двоих» во многом завязан на личности его постановщика. Эльдар Рязанов всегда был незаурядным режиссёром, который создавал уникальную атмосферу на съёмочной площадке и собирал невероятные коллективы.

«Выражалось это в том, что он, в основном, собирал вокруг себя людей близких по духу, по сути, по таланту. Поэтому всегда шёл на импровизации и поэтому всегда была такая атмосфера», — поделился в беседе с RT воспоминаниями Александр Ширвиндт, исполнивший в картине роль пианиста Шурика.

«Это единственный режиссёр у которого была, как я это называю, кинотруппа, — рассказала RT Ольга Волкова, сыгравшая в «Вокзале для двоих» официантку Виолетту.

Актриса отметила, что Рязанов никогда не предлагал актёрам те же образы, в которых они недавно уже появлялись.

«Он менял местами, он давал другое качество. Не использовал типаж. Это первое. Второе: при том, что он знал, что делает и был человеком властным, после каждой съёмки мы собирались все в автобусе, смотрели видео и каждый говорил то, что он думает. И Рязанов часто прислушивался и менял, включал наши предложения — тоже уникальный, редкий случай», — рассказала актриса, подчеркнув, что съёмки у Рязанова были именно «коллективным творчеством».

«Хотя он знал, что делает, и жёстко вёл свою линию. Но всегда позволял нам высказать свои замечания, прислушивался и тут же пробовал. Кто ещё из амбициозных режиссёров прислушается к предложению актёра по движению персонажа? А он это принял и дальше мои предложения принимал. И во мне это говорит не чванство актёрское, что я такая молодец, а что он слышал», — вспоминает Волкова.

Основано на реальных событиях

Сценарий Эльдар Рязанов писал вместе со своим соавтором Эмилем Брагинским, с которым на тот момент сотрудничал уже почти два десятилетия. Кинематографисты не афишировали тот факт, что в основу сюжета «Вокзала для двоих» легли сразу две реальные истории.

Первая — это случай из жизни известного советского композитора Микаэла Таривердиева, который отчасти стал прообразом главного героя Платона Рябинина. Таривердиев взял на себя вину возлюбленной — актрисы Людмилы Максаковой, которая случайно насмерть сбила человека. Артист заявил, что за рулём был он, и попал под суд. За два года разбирательств отношения с Максаковой распались, а сам композитор не попал в тюрьму по амнистии.

Второй случай произошёл с поэтом Ярославом Смеляковым, автором стихотворения «Хорошая девочка Лида», прозвучавшего в фильме Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». В начале 1950-х он отбывал срок в лагере как политзаключённый, к которым после смерти Сталина отношение было мягче, чем к другим осуждённым. Смелякова под расписку отпустили в «увольнение» — к друзьям Юлию Дунскому и Валерию Фриду, которые находились на поселении недалеко от лагеря. После застолья все трое проспали будильник и, чтобы поэт не опоздал к утренней поверке Дунский с Фридом тащили друга на себе.

Скромность и разбитые колени

Снимали «Вокзал для двоих», как это нередко случается в кино, с конца — из соображений соответствия погоды. Без приключений не обошлось: в финальной сцене герои Басилашвили и Гурченко бегут с аккордеоном к воротам колонии, изнемогая от усталости и демонстрируя целый спектр эмоций — надежду, любовь, отчаяние, — ведь Рябинину (как и Смелякову в реальности) во что бы то ни стало нужно оказаться на поверке вовремя.

На улице почти -30°С. Актёры бежали по заснеженной дороге, оператора везли на санках. Чтобы камера не отставала от персонажей, в сани «впряглись» несколько человек из съёмочной группы. Поговаривают, что одним из них был сам Рязанов.

Басилашвили и Гурченко часто поскальзывались и падали, что положительно сказалось на эмоциональной составляющей сцены, но задумкой само по себе не являлось — просто дорога была действительно малопригодной для бега. Как вспоминал впоследствии Рязанов, у Гурченко от падений были «вдрызг разбиты обе коленки».

Немало сложностей вызвал и другой эпизод — поцелуй главных героев. Артисты познакомились всего за пару часов до начала съёмок, а Басилашвили, который славился скромностью, чтобы не сказать стеснительностью, не был готов целовать незнакомую женщину. Он заявил о своём недовольстве режиссёру и ушёл с площадки. Ситуацию спасла Гурченко.

«Со мной не соглашались, и я просто ушел со съёмки. Думал, что меня убрали и кто-то будет другой играть, но через два дня последовал звонок. Я пришёл, и Люся мне дала текст: она сама его написала. С тех пор у нас началась действительно взаимная тёплая дружба», — рассказал Олег Басилашвили в телепрограмме «Тайны нашего кино».

Сюжет «Вокзала для двоих» интересен тем, что на фоне и без того не самой банальной истории персонажи по мере развития сюжета открываются всё с новых сторон и в корне меняют к себе отношение зрителя. Главный герой — музыкант Платон Рябинин — тайно едет из Москвы в Грибоедов повидать тяжело больного отца. Он боится, что другого случая увидеться уже не будет, ведь героя с большой вероятностью ждёт тюремное заключение за ДТП со смертельным исходом, виноватой в котором была его жена, а Рябинин, чтобы помочь ей спасти карьеру на телевидении, взял ответственность на себя.

На вокзале провинциального городка Заступинска Рябинин идёт в ресторан, где у него возникает конфликт с местной официанткой Верой. Герой отказывается платить за обед («Чтоб я ел вот это?! Это уже один раз ели!») и из-за начавшегося скандала опаздывает на свой поезд. В результате серии злоключений Платон вынужден провести ещё два дня в Заступинске. Он лишается кошелька, пробует себя в роли торговца дынями и внезапно находит настоящую любовь. По ходу действия Платон, несколько высокомерный, раскрывается с иной стороны и оказывается благородным и самоотверженным человеком. Равно как и официантка Вера, поначалу производящая впечатление провинциальной хамки: на самом деле, она — отзывчивая и добрая женщина, вынужденная справляться со сложными жизненными обстоятельствами.

«Роль» вокзала города Заступинска, которого в реальности никогда не существовало, «сыграл» Рижский вокзал Москвы. Но проблемы возникли и тут: по замыслу Рязанова вокзал должен был быть транзитным — сквозным. Рижский же тупиковый. Потому часть сцен снималась в других локациях, например, на станции Лосиноостровская в Москве и на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге. Колонии и деревню сняли в Подмосковье.

Не теряющий актуальности

Внимание к деталям, тщательная проработка сценария и персонажей, творческая свобода на площадке, направленная в нужное русло талантливым постановщиком, гениальный актёрский состав — всё это составляющие успеха картин Рязанова в целом и «Вокзала для двоих» в частности. Именно поэтому работы режиссёра не теряют своей актуальности даже сейчас.

«Абсолютно, до страшного, до удивления», — заявила Ольга Волкова.

Сам Эльдар Рязанов также появился в фильме в небольшой роли. Он сыграл замначальника вокзала, к которому персонаж Басилашвили обращается на перроне, поняв, что опоздал на поезд. Именно герою режиссёра принадлежит крылатая фраза «Я лично по ресторанам не хожу, я дома обедаю. У меня жена замечательно готовит. А рестораны — это совсем другое ведомство».