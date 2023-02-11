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32 минуты назад

5 интересных фактов о фильме "Покровские ворота"

Российская Газета

40 лет назад на экраны вышел фильм Михаила Козакова "Покровские ворота". Картина до сих пор не потеряла актуальности. Даже молодые зрители, не заставшие Москву 50-х годов, испытывают тёплую ностальгию при просмотре "Покровский ворот" и смеются над происходящим с трио Хоботов-Хоботова-Савва Игнатьевич. "РГ" подобрала пять интересных фактов о картине.

5 интересных фактов о фильме "Покровские ворота"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Адаптация пьесы

Фильм основан на одноименной пьесе Леонида Зорина, причем автор является прототипом главного героя. Другие персонажи фильма также переняли характеры реальных людей. Именно поэтому многие зрители узнали себя в героях картины.

Дом не снесли

Одна из важнейших сцен фильма - снос дома №10 в Нащокинском переулке. Однако он стоит до сих пор. Вид на этот дом сейчас открывается с Гоголевского бульвара.

Необычный трамвай

После прогулки по городу Людочка и Хоботов садятся в трамвайный вагон КМ под номером 2170. Этот трамвай появлялся и в других фильмах. Например, в "Законном браке", "Место встречи изменить нельзя", "Последнем звонке", "Папе" и "Холодном лете 53-го".

Людочка могла сорвать съемки фильма

На производство фильма едва не повлиял отъезд актрисы Елены Кореневой за границу, но создатели смогли преодолеть это препятствие и завершить работу над фильмом, получив одобрение критиков.

Режиссерское видение

На роли в трио Хоботов-Хоботова-Савва Игнатьевич предлагали Андрея Миронова, Наталью Гундареву, Людмилу Гурченко и Евгения Лазарева. Однако режиссёр Михаил Козаков остался верен своему первоначальному выбору, несмотря на то, что руководство студии настаивало на более звездном ансамбле. Это и помогло создать запоминающийся фильм, который выдержал испытание временем.

Фильмы,Холодное лето 53-го,Папа,Место встречи изменить нельзя,Елена Коренева,Евгений Лазарев,Наталья Гундарева,Михаил Козаков,Людмила Гурченко,Леонид Зорин,Андрей Миронов,
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