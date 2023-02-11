5 интересных фактов о фильме "Покровские ворота"

40 лет назад на экраны вышел фильм Михаила Козакова "Покровские ворота". Картина до сих пор не потеряла актуальности. Даже молодые зрители, не заставшие Москву 50-х годов, испытывают тёплую ностальгию при просмотре "Покровский ворот" и смеются над происходящим с трио Хоботов-Хоботова-Савва Игнатьевич. "РГ" подобрала пять интересных фактов о картине.
Фильм основан на одноименной пьесе Леонида Зорина, причем автор является прототипом главного героя. Другие персонажи фильма также переняли характеры реальных людей. Именно поэтому многие зрители узнали себя в героях картины.
Одна из важнейших сцен фильма - снос дома №10 в Нащокинском переулке. Однако он стоит до сих пор. Вид на этот дом сейчас открывается с Гоголевского бульвара.
После прогулки по городу Людочка и Хоботов садятся в трамвайный вагон КМ под номером 2170. Этот трамвай появлялся и в других фильмах. Например, в "Законном браке", "Место встречи изменить нельзя", "Последнем звонке", "Папе" и "Холодном лете 53-го".
На производство фильма едва не повлиял отъезд актрисы Елены Кореневой за границу, но создатели смогли преодолеть это препятствие и завершить работу над фильмом, получив одобрение критиков.
На роли в трио Хоботов-Хоботова-Савва Игнатьевич предлагали Андрея Миронова, Наталью Гундареву, Людмилу Гурченко и Евгения Лазарева. Однако режиссёр Михаил Козаков остался верен своему первоначальному выбору, несмотря на то, что руководство студии настаивало на более звездном ансамбле. Это и помогло создать запоминающийся фильм, который выдержал испытание временем.