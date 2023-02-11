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49 минут назад

Вин Дизель сравнил себя с автором «Властелина колец»

Чемпионат.com

На недавно прошедшей презентации боевика «Форсаж 10» у Вина Дизеля спросили о сложностях, связанных с развитием его франшизы, которой уже более 20 лет. Дизель в ответе сравнил себя с писателем, автором «Властелина колец» Джоном Р.Р. Толкином, которому тоже было сложно «продолжать мифологию».

Вин Дизель сравнил себя с автором «Властелина колец»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Знаете, что сложнее? Работать за кадром. Всё это расширение вселенной. Знаете, есть причина, по которой Толкин перестал писать. Потому что продолжать и развивать мифологию очень сложно. Никто в таком контексте не мыслит. Но это правда.

В «Форсаже 10» к своим ролям вернутся основные актёры из предыдущих частей, включая Вина Дизеля, Мишель Родригес, Джордану Брюстер, Тайриза Гибсона и Сона Гана. Фильм станет предпоследней частью основной франшизы, а финалом должен стать «Форсаж 11». Поставил картину Луи Летерье — режиссёр «Иллюзии обмана».

Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая.

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