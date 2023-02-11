Вин Дизель сравнил себя с автором «Властелина колец»

На недавно прошедшей презентации боевика «Форсаж 10» у Вина Дизеля спросили о сложностях, связанных с развитием его франшизы, которой уже более 20 лет. Дизель в ответе сравнил себя с писателем, автором «Властелина колец» Джоном Р.Р. Толкином, которому тоже было сложно «продолжать мифологию».