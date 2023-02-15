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26 минут назад

Звезда второго плана: три лучшие роли Лии Ахеджаковой

Даша Краснова

За плечами Лии Ахеджаковой — много ярких проектов и знаковых картин. Необычная внешность сделала ее востребованной актрисой второго плана, при этом зрители запоминали ее так, будто она играла главную роль. "Рамблер" расскажет про несколько культовых работ Ахеджаковой.

Звезда второго плана: три лучшие роли Лии Ахеджаковой
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

"Служебный роман"

кадр из фильма

Чулпан Хаматова высказалась об увольнении Ахеджаковой

Изначально в сценарии Верочка была яркой девушкой — элегантной, красивой, с длинными ногами и безупречным чувством стиля. Но благодаря Ахеджаковой героиня стала харизматичной модницей, которой не нужно было быть красавицей, чтобы покорять. Главное, чему Верочка в итоге учит свою коллегу — это уверенности в себе!

"Изображая жертву"

кадр из фильма

Ахеджакова никогда не боялась экспериментов, поэтому приняла участие в весьма необычном фильме Кирилла Серебренникова. В картине мы наблюдаем историю полицейского, которому по долгу службы приходится изображать жертву на месте преступлений. Ахеджакова появляется в образе уставшей сотрудницы ресторана, переодетой в наряд гейши. В фильме она поет и произносит шикарный монолог о футболистах.

"Москва слезам не верит"

кадр из фильма

В картине снялось очень много звезд, и Ахеджаковой досталась интересная сюжетная линия, в которой героиня Веры Алентовой сталкивается с директрисой клуба знакомств. Между женщинами завязывается небольшой, но очень значимый разговор.

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