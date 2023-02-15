Звезда второго плана: три лучшие роли Лии Ахеджаковой

За плечами Лии Ахеджаковой — много ярких проектов и знаковых картин. Необычная внешность сделала ее востребованной актрисой второго плана, при этом зрители запоминали ее так, будто она играла главную роль. "Рамблер" расскажет про несколько культовых работ Ахеджаковой.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

"Служебный роман"

кадр из фильма

Изначально в сценарии Верочка была яркой девушкой — элегантной, красивой, с длинными ногами и безупречным чувством стиля. Но благодаря Ахеджаковой героиня стала харизматичной модницей, которой не нужно было быть красавицей, чтобы покорять. Главное, чему Верочка в итоге учит свою коллегу — это уверенности в себе!

"Изображая жертву"

кадр из фильма

Ахеджакова никогда не боялась экспериментов, поэтому приняла участие в весьма необычном фильме Кирилла Серебренникова. В картине мы наблюдаем историю полицейского, которому по долгу службы приходится изображать жертву на месте преступлений. Ахеджакова появляется в образе уставшей сотрудницы ресторана, переодетой в наряд гейши. В фильме она поет и произносит шикарный монолог о футболистах.

"Москва слезам не верит"

кадр из фильма