«Что стало с Мясниковым? Как можно так вести передачу? Совершенно не работает над своей дикцией — шепелявит. Часто неправильно ставит ударение в словах. Начинает вести передачу, держа руки в кармане. Ходит по студии с кружкой чая, пьет и ест во время эфира. Жует и комментирует с полным ртом»; «В доктора Мясникова я была влюблена. Но теперь он меня раздражает! Много говорит не по теме, о себе рассуждает. Нам о здоровье и лечении интересно слушать, а не о нем, его путешествиях и так далее. И раздражает его еда в эфире. Это неэтично — говорить со зрителем и жевать»; «Уберите с экрана Мясникова. Редакторы, неужели вы сами не замечаете всех минусов ведения передачи им?» — написали зрители.