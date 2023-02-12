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3 часа назад

«Пьет и ест во время эфира»: зрители потребовали убрать доктора Мясникова с ТВ

Вечерняя Москва

Программа «О самом главном» телеканала «Россия 1» и ее ведущий Александр Мясников всегда пользовались популярностью у зрителей. Но в последнее время теледоктор все чаще становится объектом критики.

«Пьет и ест во время эфира»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По мнению зрителей, Мясников все меньше говорит о медицине. Он много времени уделяет отвлеченным темам, будь то путешествия или какие-то личные истории из жизни. Также знаменитость ругают за плохую дикцию. Он работает на телевидении более десяти лет, но проблемы с речью, по мнению аудитории, так и не решил. Кроме того, раздражает публику и привычка врача есть и пить прямо в эфире. На популярном форуме «Отзывы» россияне обратились к руководству канала и потребовали убрать телеведущего из эфира.

«Что стало с Мясниковым? Как можно так вести передачу? Совершенно не работает над своей дикцией — шепелявит. Часто неправильно ставит ударение в словах. Начинает вести передачу, держа руки в кармане. Ходит по студии с кружкой чая, пьет и ест во время эфира. Жует и комментирует с полным ртом»; «В доктора Мясникова я была влюблена. Но теперь он меня раздражает! Много говорит не по теме, о себе рассуждает. Нам о здоровье и лечении интересно слушать, а не о нем, его путешествиях и так далее. И раздражает его еда в эфире. Это неэтично — говорить со зрителем и жевать»; «Уберите с экрана Мясникова. Редакторы, неужели вы сами не замечаете всех минусов ведения передачи им?» — написали зрители.

Программа «Мужское/Женское» выходит на Первом канале около восьми лет. Ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская вместе с приглашенными экспертами обсуждают сложные истории из жизни россиян. Одна из передач вызвала негодование зрителей, они даже потребовали руководство канала уволить телеведущих.

Фильмы,Юлия Барановская,Александр Мясников,Александр Гордон,Первый канал,
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