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2 часа назад

Вышел новый трейлер фильма "Стражи галактики 3"

Российская Газетаиещё 2

Marvel выпустила второй трейлер «Стражей Галактики 3», в котором кратко поведала главные темы триквела. Так, Звёздный Лорд будет пытаться наладить отношения с новой версией Гаморы, а немалая часть ленты будет посвящена ужасающему детству Ракеты.

Вышел новый трейлер фильма "Стражи галактики 3"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment

«Стражи Галактики 3» станут последним фильмом для Джеймса Ганна в роли постановщика Marvel на долгое время. Кроме того, третья часть станет финалом истории для команды супергероев: судя по всему, кто-то из персонажей действительно может погибнуть.

Премьера «Стражей Галактики 3» состоится в 5 мая 2023 года, однако в России фильм официально не покажут.

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