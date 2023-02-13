«Задай им, Инди!» Вышел рекламный ролик «Индианы Джонса 5» с новыми кадрами

Disney выпустила новый рекламный ролик «Индианы Джонса 5» с подзаголовком Dial of Destiny («Часы судьбы»). В нём можно увидеть новые кадры с культовым археологом, взглянуть на его крестницу Хелену и злодея Юргена Воллера.

События «Индианы Джонса 5» развернутся в 1969 году. Пожилой археолог уже давно завязал с приключениями, однако они всё равно находят героя в самый неожиданный момент. Сюжет будет во многом посвящён космической гонке между СССР и США.