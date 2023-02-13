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3 часа назад

Сериал «Без пары» покажут на Showtime после отмены шоу на Netflix

runews24.ru

Ранее Netflix отменил сериал «Без пары» с Нилом Патриком Харрисом в главной роли.

Сериал «Без пары» покажут на Showtime после отмены шоу на Netflix
Фото: runews24.rurunews24.ru

Спустя примерно месяц после этого Showtime возродил проект. Теперь он выпускает его второй сезон.

The Hollywood reporter пишет, что сериал создала студия MTV Entertainment Studios. Она вместе с Showtime является частью Paramount Global.

Также Netflix возродил шоу «Рипли», которое основано на романах Патрисии Хайсмит о Томе Рипли. Сериал перешёл, наоборот, с Showtime.

В шоу «Без пары» играют также Тиша Кэмпбелл, Эмерсон Брукс, Брукс Ашманскас, Марсия Гей Харден.

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