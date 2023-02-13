Появился трейлер "Крид 3", спин-оффа "Рокки"

Побочная ветвь развития франшизы "Рокки" - "Крид" - продемонстрировала удивительную живучесть и вскоре прирастет четвертым фильмом. Пока можно посмотреть ролик третьей, продемонстрированный во время Супербоула.
Почти минутный ролик показывает тренировки и поединки боксера Адониса Крида, внутренние мотивационные диалоги и прочие характерные для жанра сцены. Премьера фильма - 3 марта 2023 года.
Актер Майкл Б. Джордан сыграл главного героя и срежиссировал проект, выступив на нем еще и исполнительным продюсером. Сценарий написали - Кинэн Куглер ("Космический джем: Новое поколение", Зак Бэйлин ("Король Ричард") и Райан Куглер ("Крид", "Крид 2", "Черная пантера" и ее сиквел).