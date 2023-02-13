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51 минуту назад

Появился трейлер "Крид 3", спин-оффа "Рокки"

Российская Газета

Побочная ветвь развития франшизы "Рокки" - "Крид" - продемонстрировала удивительную живучесть и вскоре прирастет четвертым фильмом. Пока можно посмотреть ролик третьей, продемонстрированный во время Супербоула.

Почти минутный ролик показывает тренировки и поединки боксера Адониса Крида, внутренние мотивационные диалоги и прочие характерные для жанра сцены. Премьера фильма - 3 марта 2023 года.

Актер Майкл Б. Джордан сыграл главного героя и срежиссировал проект, выступив на нем еще и исполнительным продюсером. Сценарий написали - Кинэн Куглер ("Космический джем: Новое поколение", Зак Бэйлин ("Король Ричард") и Райан Куглер ("Крид", "Крид 2", "Черная пантера" и ее сиквел).

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