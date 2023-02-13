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1 час назад

Идрис Эльба разыскивает серийного убийцу в трейлере «Лютера»

Inc-News

Netflix уже в марте представит художественный фильм после того, как в 2019-м году был закрыт одноимённый британский сериал.

Идрис Эльба разыскивает серийного убийцу в трейлере «Лютера»
Фото: Inc-NewsInc-News

«Лютер» - новое (и возможно последнее?) приключение для проницательного лондонского детектива в исполнении Идриса Эльбы. На этот раз, однако, он имеет большой бюджет и два часа экранного времени, чтобы расправиться со своими смертельно опасными недругами.

Netflix выпустил первый трейлер нового фильма и, наконец, раскрыл детали с нетерпением ожидаемой истории.

В начале видеоролика мы видим Лютера в тюрьме перед побегом, отправляющим его на поиски нового врага – Дэвида Роуби, которого играет Энди Серкис («Властелин колец»).

В официальном синопсисе картины говорится: «Серийный убийца терроризирует Лондон в то время, как отстранённый от работы детектив Джон Лютер находится за решёткой. Неспособный поймать киберпсихопата, насмехающегося над ним, Лютер решает выбраться из тюрьмы, чтобы завершить работу, что бы это ни значило для него».

В трейлере показана игра в кошки-мышки между Лютером и его соперником, и полиция, которая по разным причинам разыскивает обоих мужчин.

Премьера «Лютера» запланирована на Netflix на 10-е марта.

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