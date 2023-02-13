Что предлагают современные эротические триллеры

Занятный факт — в этом году ко Дню всех влюбленных, 14 февраля, приурочили старт проката «Непослушной», а к Международному женскому дню, 8 Марта, премьеру «Эскортницы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Сюжет «Непослушной» строится вокруг того, что застройщик Матвей (Александр Петров) и студентка-эколог Эля (Анастасия Резник) заключают пари, что если через семь дней, проведенных совместно и по его правилам, она не влюбится, то стройке на месте леса не бывать. Сюжет «Эскортниц» показывает жизнь Кристины (Анна Старшенбаум), организатора выставок современного искусства, а на самом деле развлечений для богатых с особыми «хостес». Если оглянуться немного назад, прошлой весной в прокат вышли польские «Эскортницы», а осенью 2021-го российский «Соври мне правду». По сути, эти ленты можно отнести к жанру эротического триллера, который был популярен в поздние 80-е и к концу 90-х пошел на спад. К перечню этих полнометражных лент можно добавить и сериал «Жизнь по вызову», вышедший в прошлом августе.

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Серия подобного видеоконтента позволяет выявить закономерность. Конечно, все ленты под одну гребенку не загонишь, но общее в них есть. В частности, это акцентирование внимания на постельных сценах. Вероятно, отправной точкой тут стала обсуждаемость франшизы «Пятьдесят оттенков серого», стартовавшей в 2015-м, что с иронией упоминается и в трейлере «Непослушной». В сериальной же среде интерес к теме подогрели «Содержанки» и отчасти Happy End, отдаленно связанные с эротикой, ведь она в них не самоцель, а фон для обрисовки психологических и социальных игр и конкуренции.

Если заглянуть еще пораньше, на ум придут картины, ставшие классикой: «С широко закрытыми глазами», «Основной инстинкт», «Непристойное предложение»... Изначально жанр строился на сочетании влечения и напряжения, страсти и опасности. Авторы испытывали прочность границ дозволенного, старались создать новое.

От того же, что предлагают современные эротические триллеры, остается ощущение растиражированной репродукции, нарисованной на скорую руку, возможно вообще искусственным интеллектом. Впрочем, это описание не вполне точно. Скорее, они походят на бульварные романы, во все времена востребованные и незамысловатые, уводящие в сладкие и волнующие грезы.

Вот только это состояние не похоже на трепет, который вызывает женская ножка, мелькнувшая под длинным платьем. Нет, в зрителя то и дело швыряют постельные сцены, чтобы он не успел заскучать, а где это возможно, добавляют и массовые оргии. При таком подходе полностью обнаженное человеческое тело перестает казаться живым, превращается будто в механическое, обесценивается и лишается привлекательности. Возникает недоверие к тому, что происходит между героями, если вообще между ними что-либо есть. Забавно, но от просмотра подобных историй в памяти все равно остается линия психологическая, связанная с переживаниями и развитием персонажей, а не коллаж из положений тел.