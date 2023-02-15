В основе сценария лежит роман юриста и историка Александра Звягинцева "На веки вечные", который посвятил изучению Нюрнбергского процесса более 40 лет. Действие картины разворачивается в 1945 году, когда в Нюрнберге начал работу Международный военный трибунал - судебный процесс над руководителями нацистской Германии. На суд, который впоследствии назовут процессом века, съезжаются люди со всего мира. Среди тех, кто приезжает в Нюрнберг в составе советской делегации, владеющий несколькими иностранными языками капитан Игорь Волгин.