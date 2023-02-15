Военная драма "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева выйдет на экраны кинотеатров 2 марта, сообщили в пресс-службе кинокомпании "НМГ кинопрокат", представив в среду новый трейлер проекта.
"Кинокомпания "НМГ Кинопрокат", Продюсерский центр "Синема продакшн" и "Газпром-медиа" представляют новый трейлер к кинофильму "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева. В широкий российский прокат картина выйдет 2 марта 2023 года", - говорится в сообщении.
В основе сценария лежит роман юриста и историка Александра Звягинцева "На веки вечные", который посвятил изучению Нюрнбергского процесса более 40 лет. Действие картины разворачивается в 1945 году, когда в Нюрнберге начал работу Международный военный трибунал - судебный процесс над руководителями нацистской Германии. На суд, который впоследствии назовут процессом века, съезжаются люди со всего мира. Среди тех, кто приезжает в Нюрнберг в составе советской делегации, владеющий несколькими иностранными языками капитан Игорь Волгин.
Главные роли в фильме исполнили Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Вольфганг Черни, а также артисты из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании и других стран.
"Отечественная дипломатия всегда была верна твердым нравственным принципам и памяти предков, героически отстоявших мир и свободу в годы Великой Отечественной. Трудно переоценить роль Трибунала в деле формирования современной международно-правовой архитектуры, обеспечения незыблемости всемирно-исторических итогов Великой Победы. В этом плане первый отечественный полнометражный художественный фильм "Нюрнберг" призван внести значительный вклад в борьбу с фальсификацией истории, продемонстрировать, что преступления против человечности не имеют срока давности", - цитирует пресс-служба министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Фильм снят при поддержке Минкультуры РФ, Российского исторического общества, Министерства по культуре и туризму Калининградской области и Фонда Александра Печерского. ТАСС является информационным партнером фильма.