Джеймс Ганн опроверг слухи, что Джордж Клуни сыграет Бэтмена

Режиссер и глава DC Studios Джеймс Ганн в своем Twitter опроверг слухи о том, что актер Джордж Клуни якобы прошел кастинг на роль Бэтмена.

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"Правда ли, что Джордж Клуни прошел кастинг на роль Бэтмена?" - спросил Ганна один из пользователей сети.

В ответ на это режиссер "Стражей Галактики" назвал подобные слухи "абсолютной неправдой".