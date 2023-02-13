Джеймс Ганн опроверг слухи, что Джордж Клуни сыграет Бэтмена

Режиссер и глава DC Studios Джеймс Ганн в своем Twitter опроверг слухи о том, что актер Джордж Клуни якобы прошел кастинг на роль Бэтмена.
"Правда ли, что Джордж Клуни прошел кастинг на роль Бэтмена?" - спросил Ганна один из пользователей сети.
В ответ на это режиссер "Стражей Галактики" назвал подобные слухи "абсолютной неправдой".
В 1997 году Клуни играл этого супергероя в фильме Джоэла Шумахера "Бэтмен и Робин". Картина получила массу негативных оценок и была неоднократно номинирована на антипремию "Золотая малина".