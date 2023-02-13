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2 часа назад

Джеймс Ганн опроверг слухи о том, что Джордж Клуни прошел кастинг на роль Бэтмена

Газета.Ru

Режиссер и глава DC Studios Джеймс Ганн в своем Twitter опроверг слухи о том, что актер Джордж Клуни якобы прошел кастинг на роль Бэтмена.

Джеймс Ганн опроверг слухи, что Джордж Клуни сыграет Бэтмена
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Правда ли, что Джордж Клуни прошел кастинг на роль Бэтмена?" - спросил Ганна один из пользователей сети.

В ответ на это режиссер "Стражей Галактики" назвал подобные слухи "абсолютной неправдой".

В 1997 году Клуни играл этого супергероя в фильме Джоэла Шумахера "Бэтмен и Робин". Картина получила массу негативных оценок и была неоднократно номинирована на антипремию "Золотая малина".

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