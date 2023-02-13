Фильмы и сериалы Disney исчезнут из российских видеосервисов в марте 2023 года

Лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney закончатся у российских видеоплатформ уже в марте 2023 года. Об этом информируют "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров сервисов РФ.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

На данный момент материалы Disney можно посмотреть в таких онлайн-кинотеатрах как "Кинопоиск", "Иви" и Okko. После истечения срока контрактов контент будет удален. В указанных стриминговых сервисах отказались комментировать ситуацию, в российском офисе Disney поступили так же.

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Согласно данным "ТМТ консалтинга", "Кинопоиск" по итогам января – июня 2022 года занял первую позицию среди всех видеоплатформ РФ. Следом расположились "Иви" и Okko. Выручка онлайн-кинотеатров составила порядка 25,6 миллиарда рублей.

В марте 2022 года Disney прекратил выпуск в российском прокате своих киноновинок. Однако контент компании можно было посмотреть на видеосервисах РФ, а телеканал медиаконгломерата все еще работал в России.

После этого в декабре прошлого года медиахолдинг Ивана Таврина "Медиа1", который являлся партнером Disney по телевизионному вещанию в РФ, заявил о старте нового телеканала "Солнце" вместо Disney.

Американская компания еще в прошлом году предупредила видеосервисы о том, что не будет продлевать контракты. По словам топ-менеджеров, контент Disney был популярен у российских пользователей, платформы благодаря фильмам и сериалам набирали просмотры и большое количество посещений. Больше всего зрители из РФ смотрели детско-семейные картины. Так, у россиян популярностью пользовались анимационные фильмы "Король лев", "Зверополис", "Холодное сердце", "Энканто", "Круэлла", "Душа" и многие другие.

По словам управляющего партнера исследовательской компании "ТМТ консалтинг" Елены Крыловой, уход Disney повлечет за собой негативную реакцию со стороны аудитории. В связи с этим прогнозируется снижение выручки на 2–3%.

"Детский контент составляет у различных онлайн-кинотеатров до 20%, доля в просмотрах детских фильмов и анимации также находится примерно на этом уровне", – отметила Крылова.

С ее мнением согласился глава исследований Института кино НИУ ВШЭ Олег Иванов, подчеркнув, что контент Disney очень популярен у россиян. Проекты компании будет тяжело восполнить, заключил он.

О том, что Disney решил закрыть офис кинопрокатного подразделения в России, стало известно в начале ноября. На тот момент большинство сотрудников московского офиса уже были уволены. Оставшаяся часть команды должна была довести до конца ряд рабочих моментов.