Фильм якутского кинорежиссера Любови Борисовой "Не хороните меня без Ивана" завоевал награду за лучший сценарий на 41-м Международном кинофестивале "Фаджр" в Иране. Об этом со ссылкой на компанию "Сахафильм" сообщили в министерстве культуры Якутии.

Сценарий будущей киноленты написали Любовь Борисова и Юлия Клименко. В его основу легли реальные события. Якут Степан Бересеков периодически впадает в летаргический сон. Только сын священника Иван Попов может отличить его состояние от настоящей смерти, но он уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию. Степан решает последовать за ним, чтобы не быть похороненным заживо.