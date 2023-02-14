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1 час назад

Якутский фильм наградили за лучший сценарий на кинофестивале в Иране

Российская Газета

Фильм якутского кинорежиссера Любови Борисовой "Не хороните меня без Ивана" завоевал награду за лучший сценарий на 41-м Международном кинофестивале "Фаджр" в Иране. Об этом со ссылкой на компанию "Сахафильм" сообщили в министерстве культуры Якутии.

Сценарий будущей киноленты написали Любовь Борисова и Юлия Клименко. В его основу легли реальные события. Якут Степан Бересеков периодически впадает в летаргический сон. Только сын священника Иван Попов может отличить его состояние от настоящей смерти, но он уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию. Степан решает последовать за ним, чтобы не быть похороненным заживо.

Фестиваль "Фаджр" проходил с 1 по 11 февраля в Тегеране. Туда отправился продюсер фильма Иван Болотников. Ему и вручили приз.

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