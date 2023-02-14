«Джон Уик 4» станет самым длинным фильмом в серии

Киностудия Lionsgate указала продолжительность киноленты «Джон Уик 4» (16+). Общий хронометраж четвёртого фильма франшизы будет составлять 2 часа 49 минут. Это самая длинная картина в серии. Соответствующим образом, фильм продолжит тенденцию франшизы на увеличение продолжительности от проекта к проекту.

«Джон Уик 4» продолжит историю наёмного убийцы по прозвищу Баба-яга. Согласно сюжету картины Уик пытается отойти от дел и жить обычной жизнью. Однако в определенный момент с ним связывается его давний знакомый из криминального мира и снова втягивает его в проблемы.