Начались съемки фильма "Министерство неджентльменской войны"

Съемочный процесс нового фильма режиссера Гая Ричи "Министерство неджентльменской войны" (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) стартовал в Турции. Премьера картины о тайных агентах Черчилля во времена Второй мировой войны запланирована на 2024 год.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Как сообщает Сollider, в основу сценария легла книга Дэмиена Льюиса "Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции".