Начались съемки фильма "Министерство неджентльменской войны"

Съемочный процесс нового фильма режиссера Гая Ричи "Министерство неджентльменской войны" (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) стартовал в Турции. Премьера картины о тайных агентах Черчилля во времена Второй мировой войны запланирована на 2024 год.
Как сообщает Сollider, в основу сценария легла книга Дэмиена Льюиса "Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции".
Актерский состав, как водится, звездный: Генри Кавилл ("Агенты А.Н.К.Л.", "Ведьмак", "Человек из стали"), Эйса Гонсалес ("Малыш на драйве"), Генри Голдинг ("Джентльмены"), Тиль Швайгер ("Бесславные ублюдки"), Алан Ричсон ("Джек Ричер"), Алекс Петтифер ("Супер Майк"), Кэри Элвес ("Операция "Фортуна"), Хиро Файнс-Тиффин ("После"), Бабс Олусанмокун ("Дюна").
Среди продюсеров - Джерри Брукхаймер, а значит - можно рассчитывать на небывалый экшн.