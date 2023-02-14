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1 час назад

Начались съемки нового фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменской войны"

Российская Газета

Съемочный процесс нового фильма режиссера Гая Ричи "Министерство неджентльменской войны" (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) стартовал в Турции. Премьера картины о тайных агентах Черчилля во времена Второй мировой войны запланирована на 2024 год.

Начались съемки фильма "Министерство неджентльменской войны"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Как сообщает Сollider, в основу сценария легла книга Дэмиена Льюиса "Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции".

Актерский состав, как водится, звездный: Генри Кавилл ("Агенты А.Н.К.Л.", "Ведьмак", "Человек из стали"), Эйса Гонсалес ("Малыш на драйве"), Генри Голдинг ("Джентльмены"), Тиль Швайгер ("Бесславные ублюдки"), Алан Ричсон ("Джек Ричер"), Алекс Петтифер ("Супер Майк"), Кэри Элвес ("Операция "Фортуна"), Хиро Файнс-Тиффин ("После"), Бабс Олусанмокун ("Дюна").

Среди продюсеров - Джерри Брукхаймер, а значит - можно рассчитывать на небывалый экшн.

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