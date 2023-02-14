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38 минут назад

Подвиг советского партизана и откровения в пандемию: кинопремьеры недели

RT на русском

Во вторник, 14 февраля, на экраны выходит романтическая экшен-комедия «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес в главной роли, а также эротическая драма с Александром Петровым «Непослушная» и мелодрама «Одиноки вместе» с Кэти Холмс и Джимом Стёрджессом.

Что смотреть в кино на этой неделе
Фото: Кадр из фильма «Моя пиратская свадьба»Кадр из фильма «Моя пиратская свадьба»

Кроме того, на этой неделе в кинотеатрах покажут футуристическую ленту Когонады «После Янга» о роботе, который членом семьи и картину Сергея Урсуляка «Праведник» о подвиге советского партизана Николая Киселёва, спасшего во время Великой отечественной войны более 200 евреев.

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Что еще смотреть в кино на этой неделе.

«Праведник»

В картине Сергея Урсуляка рассказывается о героическом подвиге советского политрука, который спас более 200 евреев от гибели. Сюжет основан на реальных событиях. В 1942 году Николай Киселёв и ещё пятеро партизан вывели с оккупированной территории Белоруссии — долгиновского гетто — 218 стариков, женщин и детей за линию фронта. В общей сложности группа, преследуемая фашистами, преодолела 1500 км. В 2005 году в Израиле Киселёву присвоили звание праведника народов мира.

Сценарий написал Геннадий Островский на основе архивных записей и воспоминаний очевидцев. Также он вдохновлялся документальным фильмом «Список Киселёва. Спасённые из ада» и книгой «Марш жизни. Как спасали долгиновских евреев». Работая над картиной, её авторы ездили в Музей Холокоста в Минске и в израильский Мемориальный комплекс истории Холокоста «Яд ва-Шем».

«Праведник» не просто рассказ о Холокосте, не просто рассказ о войне. В нём есть пронзительная нота соединения времён и общности поколений, — говорит о ленте Сергей Урсуляк. — Это фильм про человека, который делает то, что должен».

В первоначальном варианте сценария история была пятичасовой, однако её пришлось значительно сократить. Главную роль исполнил Александр Яценко. Вместе с ним в ленте снялись Евгений Ткачук, Сергей Маковецкий, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Фёдор Добронравов, Любовь Константинова и другие. В массовых сценах были задействованы около 400 актёров.

Постановщику было важно, чтобы съёмки проходили там, где разворачивались реальные события, поэтому команда работала в Белоруссии, России и Израиле. Однако гетто художнику-постановщику Евгению Качанову пришлось придумать, поскольку документальных фотографий почти не сохранилось.

Фильм в прокате с 16 февраля.

«После Янга» (After Yang)

Супруги Джейк и Кира приобретают робота-андроида Янга с человеческим обликом, чтобы он помог их приёмной дочери не потерять свои корни. Робот стал практически членом семьи андроид, однажды вышел из строя. Гарантии на него нет, поскольку куплен он был с рук. Джейк самостоятельно берётся за починку робота и находит в его памяти воспоминания не только о своей семье, но и о прежних владельцах.

Режиссёром выступил Когонада, ранее работавший над проектами «Колумбус» и «Дорога в тысячу ли». В основу сюжета лёг рассказ Александра Вайнштейна, опубликованный в книге «Дети нового света». По словам Когонады, фильм представляет собой рассуждения выросшего в Штатах этнического корейца о поисках своего места в мире.

«Ведь мы, представители диаспоры, зависли меж двух миров. Нас вечно волнует вопрос: достаточно ли я азиат или американец. При этом твоя жизнь пронизана глубокой тревогой. Так что в центре этого фильма попытка осмыслить понятие принадлежности к азиатской культуре и найти своё место в мире, — рассказал Когонада в беседе с Vogue.

Центральные роли исполнили Колин Фаррелл, Джоди Тёрнер-Смит и Джастин Х. Мин. По словам Фаррелла, лента потребовала от актёров максимальной искренности.

«Прочитав сценарий, я почувствовал, что честное изложение истории потребует от нас максимальной открытости. Она глубоко меня тронула, поэтому я переживал. Посмотрев «Колумбус» и ощутив, насколько Когонада вдумчивый, спокойный и взвешенный режиссёр, я почувствовал, что «После Янга» вскроет суть каждого из нас — и как людей, и как актёров», — отметил Колин Фаррелл.

Впервые лента была представлена в июле 2021 года в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, а на экранах российских кинотеатров её можно увидеть с 16 февраля. Рейтинг «свежести» картины на портале Rotten Tomatoes составляет 90%.

«Моя пиратская свадьба» (Shotgun Wedding)

Дарси (Дженнифер Лопес) чувствует дискомфорт от чрезмерного внимания со стороны родственников будущего мужа Тома (Джош Дюамель). Его мама (Дженнифер Кулидж) беспардонно врывается в спальню пары, а в подарок преподносит нож. Однако это далеко не всё — на бракосочетание, которое проходит на небольшом острове, вслед за бывшим возлюбленным невесты (Ленни Кравиц) появляются пираты. В свой самый важный день Дарси и Тому предстоит оставить мысли о роскошной свадьбе и спасти всю родню.

«Мораль этой истории в том, что иногда нужно, чтобы твоей свадьбой попытались воспользоваться пираты, чтобы на деле понять, в чём суть твоей любви», — говорит Дюамель.

По словам Марка Хаммера, он написал сценарий к фильму во время приготовлений к собственной свадьбе.

«Едва ли я смог бы написать этот сценарий, не прожив всё это сам. Я бы не прочувствовал на себе, насколько волнительна подготовка к свадьбе. Выбор человека, с которым проведёшь остаток своих дней, — это, безусловно, самое важное решение в жизни. Свадьба — это первое серьёзное испытание для отношений, и ты проходишь его на глазах у всех, кого знаешь и любишь», — рассказал он порталу The Writing Studio.

Критик Мэтт Сайтц определил фильм как «вишню в шоколаде с ликёром внутри», поскольку он начинается как неплохая «глянцевая комедия» и постепенно трансформируется в экшен-комедию с погонями, захватом заложников, а также превращением жениха и невесты в бойцов с оружием.

В кинотеатрах с 14 февраля.

«Непослушная»

В центре сюжета эротической драмы — будущий эколог Эля (Ася Резник), которая выступает против возведения высотного здания на территории лесопарка. Глава строительной компании Матвей (Александр Петров) рассказывает о своём проекте студентам, а Эля унижает его на глазах у всех. Матвею импонирует такая самоуверенность и он предлагает девушке пари — если ему удастся завоевать её сердце за семь дней, то он откажется от строительства.

Режиссёром проекта выступил Дмитрий Суворов («Одна», «Всё или ничего»), он же написал сценарий совместно с Фёдором Деревянским.

«Это своего рода нестандартное и очень откровенное прочтение «Золушки». Мы собрали классную команду, которая не боится экспериментировать над новыми решениями. Саша Петров и Ася Резник предстанут в новых, необычных для себя образах», — цитирует Суворова TV Mag.

Картина выходит в широкий прокат 14 февраля.

«Винни-Пух: Кровь и мёд» (Winnie the Pooh: Blood and Honey)

Как только у студии Disney в январе 2022-го истёк 95-летний срок эксклюзивных прав на первое произведение Алана Милна о медвежонке Пухе, постановщик, сценарист и продюсер Рис Фрейк-Уотерфилд взялся за экранизацию хоррора с участием известного персонажа.

Действие ленты разворачивается в Стоакровом лесу. После предательства Кристофера Робинса, который, повзрослев, едет учиться в колледж, Пух и Пятачок пускаются во все тяжкие и начинают истреблять людей.

Использование Фрейком-Уотерфилдом персонажей классического детского произведения в качестве героев слэшера оценили не все. Некоторые поклонники оригинальной истории писали письма и откровенно говорили постановщику, что тот разрушил их детские мечты.

По словам режиссёра, при работе над проектом он отталкивался от двух жанров — ужасов и комедии.

«Когда пытаешься снять такого рода фильм, в основе которого лежит настолько причудливая идея, очень просто создать что-то, в чём вообще не будет ни одного страшного момента, а только лишь нелепые и дурацкие. А мы стремились пролавировать меж двух полюсов», — отметил постановщик.

Съёмки фильма заняли всего 10 дней в Англии неподалёку от Эшдаунского леса, который послужил прообразом Стоакрового леса в оригинальном произведении Милна.

Лента в российском прокате с 16 февраля.

«Одиноки вместе» (Alone Together)

Также в День всех влюблённых выходит мелодрама Кэти Холмс «Одиноки вместе». Актриса исполнила в ней главную роль и написала сценарий. Проект она задумала в период пандемии, чтобы «привнести чувство радости и оптимизма в историю во времена большого страха и потерь».

«Я сочла важным показать подлинную историю произошедшего: жизнь в Нью-Йорке словно била ключом, а потом внезапно случился тотальный локдаун — просто невозможно поверить, что нечто подобное могло так быстро случиться с городом, который дарит столько радости и света», — рассказала Холмс в интервью Film International.

В центре сюжета — кулинарный критик Джун. Она решает перебраться в пригород вместе с возлюбленным, чтобы переждать пандемию там. Но в арендованном доме вместо своего молодого человека, который внезапно решил остаться с родителями, героиня обнаруживает другого парня. Поначалу их общение не ладится, но постепенно они узнают друг друга получше и вместе с тем открывают новое в себе. Герои попадают в смешные и неловкие ситуации, ведут философские беседы о судьбах и приоритетах, с ними обоими происходит переосмысление жизненных ценностей.

Фильмы,Одиноки вместе,Золушка,Всё или ничего,Праведник,Геннадий Островский,Федор Деревянский,Дженнифер Кулидж,Евгений Качанов,Александр Вайнштейн,Николай Киселев,Дмитрий Суворов,Джим Стерджесс,Колин Фаррелл,Кэти Холмс,Любовь Константинова,Джош Дюамель,Алан Милн,Александр Петров,Сергей Маковецкий,Сергей Урсуляк,Федор Добронравов,Евгений Ткачук,Ленни Кравиц,Дженнифер Лопес,Александр Яценко,Константин Хабенский,
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