Что смотреть в кино на этой неделе

Фото: Кадр из фильма «Моя пиратская свадьба» Кадр из фильма «Моя пиратская свадьба»

Кроме того, на этой неделе в кинотеатрах покажут футуристическую ленту Когонады «После Янга» о роботе, который членом семьи и картину Сергея Урсуляка «Праведник» о подвиге советского партизана Николая Киселёва, спасшего во время Великой отечественной войны более 200 евреев.

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Что еще смотреть в кино на этой неделе.

«Праведник»

В картине Сергея Урсуляка рассказывается о героическом подвиге советского политрука, который спас более 200 евреев от гибели. Сюжет основан на реальных событиях. В 1942 году Николай Киселёв и ещё пятеро партизан вывели с оккупированной территории Белоруссии — долгиновского гетто — 218 стариков, женщин и детей за линию фронта. В общей сложности группа, преследуемая фашистами, преодолела 1500 км. В 2005 году в Израиле Киселёву присвоили звание праведника народов мира.

Сценарий написал Геннадий Островский на основе архивных записей и воспоминаний очевидцев. Также он вдохновлялся документальным фильмом «Список Киселёва. Спасённые из ада» и книгой «Марш жизни. Как спасали долгиновских евреев». Работая над картиной, её авторы ездили в Музей Холокоста в Минске и в израильский Мемориальный комплекс истории Холокоста «Яд ва-Шем».

«Праведник» не просто рассказ о Холокосте, не просто рассказ о войне. В нём есть пронзительная нота соединения времён и общности поколений, — говорит о ленте Сергей Урсуляк. — Это фильм про человека, который делает то, что должен».

Постановщику было важно, чтобы съёмки проходили там, где разворачивались реальные события, поэтому команда работала в Белоруссии, России и Израиле. Однако гетто художнику-постановщику Евгению Качанову пришлось придумать, поскольку документальных фотографий почти не сохранилось.

Фильм в прокате с 16 февраля.

«После Янга» (After Yang)

Супруги Джейк и Кира приобретают робота-андроида Янга с человеческим обликом, чтобы он помог их приёмной дочери не потерять свои корни. Робот стал практически членом семьи андроид, однажды вышел из строя. Гарантии на него нет, поскольку куплен он был с рук. Джейк самостоятельно берётся за починку робота и находит в его памяти воспоминания не только о своей семье, но и о прежних владельцах.

Режиссёром выступил Когонада, ранее работавший над проектами «Колумбус» и «Дорога в тысячу ли». В основу сюжета лёг рассказ Александра Вайнштейна, опубликованный в книге «Дети нового света». По словам Когонады, фильм представляет собой рассуждения выросшего в Штатах этнического корейца о поисках своего места в мире.

«Ведь мы, представители диаспоры, зависли меж двух миров. Нас вечно волнует вопрос: достаточно ли я азиат или американец. При этом твоя жизнь пронизана глубокой тревогой. Так что в центре этого фильма попытка осмыслить понятие принадлежности к азиатской культуре и найти своё место в мире, — рассказал Когонада в беседе с Vogue.

Центральные роли исполнили Колин Фаррелл, Джоди Тёрнер-Смит и Джастин Х. Мин. По словам Фаррелла, лента потребовала от актёров максимальной искренности.

«Прочитав сценарий, я почувствовал, что честное изложение истории потребует от нас максимальной открытости. Она глубоко меня тронула, поэтому я переживал. Посмотрев «Колумбус» и ощутив, насколько Когонада вдумчивый, спокойный и взвешенный режиссёр, я почувствовал, что «После Янга» вскроет суть каждого из нас — и как людей, и как актёров», — отметил Колин Фаррелл.

Впервые лента была представлена в июле 2021 года в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, а на экранах российских кинотеатров её можно увидеть с 16 февраля. Рейтинг «свежести» картины на портале Rotten Tomatoes составляет 90%.

«Моя пиратская свадьба» (Shotgun Wedding)

Дарси (Дженнифер Лопес) чувствует дискомфорт от чрезмерного внимания со стороны родственников будущего мужа Тома (Джош Дюамель). Его мама (Дженнифер Кулидж) беспардонно врывается в спальню пары, а в подарок преподносит нож. Однако это далеко не всё — на бракосочетание, которое проходит на небольшом острове, вслед за бывшим возлюбленным невесты (Ленни Кравиц) появляются пираты. В свой самый важный день Дарси и Тому предстоит оставить мысли о роскошной свадьбе и спасти всю родню.

«Мораль этой истории в том, что иногда нужно, чтобы твоей свадьбой попытались воспользоваться пираты, чтобы на деле понять, в чём суть твоей любви», — говорит Дюамель.

По словам Марка Хаммера, он написал сценарий к фильму во время приготовлений к собственной свадьбе.

«Едва ли я смог бы написать этот сценарий, не прожив всё это сам. Я бы не прочувствовал на себе, насколько волнительна подготовка к свадьбе. Выбор человека, с которым проведёшь остаток своих дней, — это, безусловно, самое важное решение в жизни. Свадьба — это первое серьёзное испытание для отношений, и ты проходишь его на глазах у всех, кого знаешь и любишь», — рассказал он порталу The Writing Studio.

Критик Мэтт Сайтц определил фильм как «вишню в шоколаде с ликёром внутри», поскольку он начинается как неплохая «глянцевая комедия» и постепенно трансформируется в экшен-комедию с погонями, захватом заложников, а также превращением жениха и невесты в бойцов с оружием.

В кинотеатрах с 14 февраля.

«Непослушная»

В центре сюжета эротической драмы — будущий эколог Эля (Ася Резник), которая выступает против возведения высотного здания на территории лесопарка. Глава строительной компании Матвей (Александр Петров) рассказывает о своём проекте студентам, а Эля унижает его на глазах у всех. Матвею импонирует такая самоуверенность и он предлагает девушке пари — если ему удастся завоевать её сердце за семь дней, то он откажется от строительства.

«Это своего рода нестандартное и очень откровенное прочтение «Золушки». Мы собрали классную команду, которая не боится экспериментировать над новыми решениями. Саша Петров и Ася Резник предстанут в новых, необычных для себя образах», — цитирует Суворова TV Mag.

Картина выходит в широкий прокат 14 февраля.

«Винни-Пух: Кровь и мёд» (Winnie the Pooh: Blood and Honey)

Как только у студии Disney в январе 2022-го истёк 95-летний срок эксклюзивных прав на первое произведение Алана Милна о медвежонке Пухе, постановщик, сценарист и продюсер Рис Фрейк-Уотерфилд взялся за экранизацию хоррора с участием известного персонажа.

Действие ленты разворачивается в Стоакровом лесу. После предательства Кристофера Робинса, который, повзрослев, едет учиться в колледж, Пух и Пятачок пускаются во все тяжкие и начинают истреблять людей.

Использование Фрейком-Уотерфилдом персонажей классического детского произведения в качестве героев слэшера оценили не все. Некоторые поклонники оригинальной истории писали письма и откровенно говорили постановщику, что тот разрушил их детские мечты.

По словам режиссёра, при работе над проектом он отталкивался от двух жанров — ужасов и комедии.

«Когда пытаешься снять такого рода фильм, в основе которого лежит настолько причудливая идея, очень просто создать что-то, в чём вообще не будет ни одного страшного момента, а только лишь нелепые и дурацкие. А мы стремились пролавировать меж двух полюсов», — отметил постановщик.

Съёмки фильма заняли всего 10 дней в Англии неподалёку от Эшдаунского леса, который послужил прообразом Стоакрового леса в оригинальном произведении Милна.

Лента в российском прокате с 16 февраля.

«Одиноки вместе» (Alone Together)

Также в День всех влюблённых выходит мелодрама Кэти Холмс «Одиноки вместе». Актриса исполнила в ней главную роль и написала сценарий. Проект она задумала в период пандемии, чтобы «привнести чувство радости и оптимизма в историю во времена большого страха и потерь».

«Я сочла важным показать подлинную историю произошедшего: жизнь в Нью-Йорке словно била ключом, а потом внезапно случился тотальный локдаун — просто невозможно поверить, что нечто подобное могло так быстро случиться с городом, который дарит столько радости и света», — рассказала Холмс в интервью Film International.