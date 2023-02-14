Том Холланд сыграет молодого Фреда Астера в байопике

Актер Том Холланд ("Человек-паук: Нет пути домой") сыграет в байопике. Режиссер - Пол Кинг, снявший "Приключения Паддингтона" и его сиквел, а также фильм "Вонка".
Как сообщает THR, фильм для Sony расскажет о взаимоотношениях брата и сестры. До распада дуэта Астеров именно Адель сияла на сцене ярче брата. В 1932 году она вышла замуж, а Фред начал участвовать в голливудских танцевальных мюзиклах, что "привело его к кинематографическому бессмертию".
Участие актера было заявлено еще в конце 2021 года, но с тех пор о проекте не было ничего известно.
Фред Астер (Фредерик Аустерлиц) - родился 10 мая 1899 года в Небраске. Много снимался с Джин Роджерс ("Цилиндр", "Время свинга", "Потанцуем", "Веселый развод"). Умер в 1987 году в возрасте 88 лет.