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1 час назад

Опубликован русский трейлер фильма "Миссия Ассасина"

Российская Газета

Опубликован русский трейлер (18+) фантастического фильма "Миссия Ассасина" с Брюсом Уиллисом в главной роли.

"Войны между тайными спецслужбами становятся все более изощренными: благодаря продвинутым технологиям агенты вселяются в тела других людей и устраняют свои цели руками самых близких родственников жертв. Алекса узнает, что ее супруг, который находится в коме, является одним из таких "спящих" агентов и пытается спасти его. Но с каждым переходом в новое тело ее связь с реальностью начинает теряться, как и ее вера в истинное правосудие становится все менее стойкой", - это синопсис.

Вместе с Брюсом в киберпанке режиссёра Джесси Атласа сыграли Евгения Кузьмина ("Джентльмены", "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"), Доминик Пёрселл и Номзамо Мбата.

Премьера в РФ - 18 марта.

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18+
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