Опубликован русский трейлер фильма "Миссия Ассасина"

"Войны между тайными спецслужбами становятся все более изощренными: благодаря продвинутым технологиям агенты вселяются в тела других людей и устраняют свои цели руками самых близких родственников жертв. Алекса узнает, что ее супруг, который находится в коме, является одним из таких "спящих" агентов и пытается спасти его. Но с каждым переходом в новое тело ее связь с реальностью начинает теряться, как и ее вера в истинное правосудие становится все менее стойкой", - это синопсис.