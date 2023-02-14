Опубликован русский трейлер фильма "Миссия Ассасина"

Опубликован русский трейлер (18+) фантастического фильма "Миссия Ассасина" с Брюсом Уиллисом в главной роли.
"Войны между тайными спецслужбами становятся все более изощренными: благодаря продвинутым технологиям агенты вселяются в тела других людей и устраняют свои цели руками самых близких родственников жертв. Алекса узнает, что ее супруг, который находится в коме, является одним из таких "спящих" агентов и пытается спасти его. Но с каждым переходом в новое тело ее связь с реальностью начинает теряться, как и ее вера в истинное правосудие становится все менее стойкой", - это синопсис.
Вместе с Брюсом в киберпанке режиссёра Джесси Атласа сыграли Евгения Кузьмина ("Джентльмены", "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"), Доминик Пёрселл и Номзамо Мбата.
Премьера в РФ - 18 марта.