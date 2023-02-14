Опубликован трейлер фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»Видеоролик был показан в одной из рекламных пауз трансляции с Чемпионата по американскому футболу.В новом фильме «Трансформеры: Восхождение Звероботов» сыграли Мишель Йео, Рон Перлман, Питер Динклэйдж, Пит Дэвидсон, Джон Ди Маджио и др. Постер к к/ф "Трансформеры: Восхождение Звероботов" (2023).Источник фото: Paramount Pictures.Согласно официальному синопсису, в 1994-м году пара археологов из нью-йоркского Бруклина вступают в давний конфликт в ходе путешествия по миру с Автоботами, которые связаны с тремя расами Трансформеров: Максималами, Предаконами и Терраконами.Поставил картину Стивен Кейпл мл. по сценарию Джоби Харольда, Дарнелла Метайера и Джоша Питерса. «Трансформеры: Восхождение Звероботов» выйдет в прокат 9-го июня 2023-го года.