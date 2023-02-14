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51 минуту назад

Стал известен гонорар режиссера Джеймса Кэмерона за "Аватар-2"

Мира Маркина

Журнал Forbes включил режиссера "Аватара-2" Джеймса Кэмерона в список самых высокооплачиваемых людей из шоу-бизнеса за последний год. Согласно источникам издания, с помощью нового фильма удалось выручить минимум 95 миллионов долларов.

"Аватар: Путь воды» в мировом прокате заработал больше двух миллиардов долларов и был третьим в списке самых кассовых картин за историю кино. Сумма, включающая в себя бонусы к гонорару, неизвестна.

"Аватар: Путь воды" в мировом прокате заработал больше двух миллиардов долларов и был третьим в списке самых кассовых картин за историю кино. Спустя некоторое время фильм уступил "Титанику" Кэмерона.

Как Кейт Уинслет побила рекорд во время съемок фильма "Аватар: путь воды": видео

Ранее "Рамблер" рассказывал, как ученые использовали технологии из "Аватара", чтобы изучать генетические нарушения.

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