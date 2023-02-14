Стал известен гонорар режиссера Джеймса Кэмерона за "Аватар-2"

Журнал Forbes включил режиссера "Аватара-2" Джеймса Кэмерона в список самых высокооплачиваемых людей из шоу-бизнеса за последний год. Согласно источникам издания, с помощью нового фильма удалось выручить минимум 95 миллионов долларов.
"Аватар: Путь воды» в мировом прокате заработал больше двух миллиардов долларов и был третьим в списке самых кассовых картин за историю кино. Сумма, включающая в себя бонусы к гонорару, неизвестна.
"Аватар: Путь воды" в мировом прокате заработал больше двух миллиардов долларов и был третьим в списке самых кассовых картин за историю кино. Спустя некоторое время фильм уступил "Титанику" Кэмерона.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как ученые использовали технологии из "Аватара", чтобы изучать генетические нарушения.