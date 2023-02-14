Представлен постер комедии «Любовь-Морковь. Восстание машин»

В новом фильме роботы вмешаются в "дела сердечные" главных героев.
Опубликован трейлер фильма «Любовь-Морковь. Восстание машин» — продолжения франшизы "Любовь-Морковь", главным героем которого станет наследник главных героев — Марины и Андрея Голубевых (Кристина Орбакайте и Гоша Куценко) — Василий (Александр Алексеев).
Супруги в новой части фильма будут решать не только собственные проблемы, но и пытаться взаимодействовать с наследником в век современных технологий.
В жизнь семьи ворвутся... роботы-космонавты Иван да Марья. Их создали старшие дети Голубевых.
Электронные существа должны решать проблемы, но на деле только создают их.
На помощь Голубевым приходят советы семейного психолога...
Прочие роли исполнили Андрей Ургант, Кирилл Козаков, Софья Озерова, Анна Пескова и другие.Картина выйдет в прокат 30 марта.