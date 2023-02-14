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1 час назад

Представлен постер комедии «Любовь-Морковь. Восстание машин»

Inc-News

В новом фильме роботы вмешаются в "дела сердечные" главных героев.

Опубликован трейлер фильма «Любовь-Морковь. Восстание машин» — продолжения франшизы "Любовь-Морковь", главным героем которого станет наследник главных героев — Марины и Андрея Голубевыхристина Орбакайте и Гоша Куценко) — Василий (Александр Алексеев).

Супруги в новой части фильма будут решать не только собственные проблемы, но и пытаться взаимодействовать с наследником в век современных технологий.

В жизнь семьи ворвутся... роботы-космонавты Иван да Марья. Их создали старшие дети Голубевых.

Inc-News

Электронные существа должны решать проблемы, но на деле только создают их.

На помощь Голубевым приходят советы семейного психолога...

Прочие роли исполнили Андрей Ургант, Кирилл Козаков, Софья Озерова, Анна Пескова и другие.Картина выйдет в прокат 30 марта.

Фильмы,Видео,Софья Озерова,Кирилл Козаков,Анна Пескова,Марина Голубева,Андрей Голубев,Андрей Ургант,Александр Алексеев,Кристина Орбакайте,Гоша Куценко,
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