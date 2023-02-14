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1 час назад

Съемки фильма про "Иванушки International" стартуют в 2023 году

Газета.Ru

Съемки музыкальной комедии "Тур с Иванушками" о российской поп-группе "Иванушки International" стартуют во второй половине 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Съемки фильма про "Иванушки International" стартуют в 2023 году
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказал продюсер фильма Дмитрий Пристансков, премьера фильма запланирована к 7 марта 2024 года.

"Съемки мы должны начать в августе–сентябре. В апреле будет финальный кастинг. Ведем переговоры, проект в стадии сборки", - уточнил он.

В продюсерском центре Игоря Матвиенко уточнили, что картина выйдет с логлайном "просто дети стали старше…".

Съемки пройдут в нескольких городах: в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи.

"Это кино — летнее путешествие по солнечному югу России, дарящее хорошее настроение под музыку "Иванушек International", - рассказали в центре, уточнив, что участники группы сделают камео в фильме.

Фильмы,Дмитрий Пристансков,Игорь Матвиенко,
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