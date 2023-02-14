Съемки фильма про "Иванушки International" стартуют в 2023 году

Съемки музыкальной комедии "Тур с Иванушками" о российской поп-группе "Иванушки International" стартуют во второй половине 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

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Как рассказал продюсер фильма Дмитрий Пристансков, премьера фильма запланирована к 7 марта 2024 года.

"Съемки мы должны начать в августе–сентябре. В апреле будет финальный кастинг. Ведем переговоры, проект в стадии сборки", - уточнил он.

В продюсерском центре Игоря Матвиенко уточнили, что картина выйдет с логлайном "просто дети стали старше…".

Съемки пройдут в нескольких городах: в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи.