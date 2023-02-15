Финал "Здоровый человек" изменили из-за конфликта

В картине "Здоровый человек" во время съемок был кардинально изменен сценарий, зрители увидят совсем не тот финал, который изначально предполагался. Причиной стал конфликт на съемочной площадке между режиссером Петром Тодоровским и сыгравшим главную роль Никитой Ефремовым, сообщает "Вокруг. ТВ".

Фото: Российская Газета Российская Газета

Ефремов и Тодоровский рассказали о событиях, происходивших на съемочной площадке, во время пресс-конференции, посвященной предстоящей премьере картины. Фильм, напомним, выйдет на широкий экран 2 марта.

Никита Ефремов сразу признался - атмосфера на съемочной площадке царила напряженная, а также поблагодарил Тодоровского-младшего за терпение, отметив, что он внутренне сел на место режиссера.

Тодоровский тоже подтвердил - проблемы были. Он намекнул, что Ефремов придирался к мелочам, часто возникали споры. Многие сцены во время таких споров и переписывались, все это вылилось в то, что у картины изменился финал. Как именно, Ефремов и Тодоровский умолчали, чтобы избежать спойлеров.