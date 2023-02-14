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2 часа назад

Стивен Спилберг признался, что рад своему отказу от съемок "Гарри Поттера"

Газета.Ru

Режиссер Стивен Спилберг в интервью Variety признался, что отказался снимать первую часть »Гарри Поттера» ради своей семьи.

Cпилберг объяснил, почему отказался от съемок "Гарри Поттера"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Было несколько фильмов, которые я решил не снимать. Я решил отказаться от первого «Гарри Поттера», чтобы провести следующие полтора года со своей семьей, моими маленькими детьми. Таким образом, я пожертвовал великой франшизой, и сегодня, оглядываясь назад, я очень рад, что сделал это, чтобы быть со своей семьей», — заверил Спилберг.

Он добавил, что столкнулся с проблемой выбора между семьей и работой, когда стал знаменитым режиссером. Спилберг признался, что ему было непросто согласиться снимать фильм в другой стране, зная, что ближайшие 4-5 месяцев он проведет вдали от своей семьи.

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