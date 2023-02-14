Cпилберг объяснил, почему отказался от съемок "Гарри Поттера"

«Было несколько фильмов, которые я решил не снимать. Я решил отказаться от первого «Гарри Поттера», чтобы провести следующие полтора года со своей семьей, моими маленькими детьми. Таким образом, я пожертвовал великой франшизой, и сегодня, оглядываясь назад, я очень рад, что сделал это, чтобы быть со своей семьей», — заверил Спилберг.