Что смотреть в кино и онлайн

На неделе празднования Дня святого Валентина в прокат выходят фильмы, просмотр которых можно превратить в свидание.

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Среди них — свадебный экшен с Дженнифер Лопес и мелодрама о пандемии Кэти Холмс.

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Однако, несмотря на торжество романтики, в кино и онлайн можно найти новинки не только о любви: зрителей ждет философская драма с Колином Фарреллом, продолжение сериала "Содержанки" и неожиданный хоррор про Винни-Пуха.

"Моя пиратская свадьба"

Можно посмотреть в кино с 14 февраля

Королева романтических комедий конца 90-х — начала 2000-х Дженнифер Лопес не теряет надежды возродить жанр, а заодно и свою карьеру в кино. Год назад она появилась в довольно вялом фильме "Первый встречный", где сыграла на пару с Оуэном Уилсоном и окунулась в знакомый ей мир свадебного переполоха. В этом году актриса и певица пробует совершить тот же трюк, только картина теперь с налетом экшена.

Дарси и Том — герои Лопес и звезды "Трансформеров" Джоша Дюамеля — вот-вот должны пожениться на тропическом острове. Однако счастливому празднованию мешают не только сомнения жениха и невесты, но и неожиданное нападение пиратов, которые берут всех гостей церемонии в заложники. Дарси и Тому предстоит разобраться в собственных чувствах и спасти своих друзей от диких и непредсказуемых пиратов. Также в фильме снялись Ленни Кравиц и Дженнифер Кулидж.

По словам Дженнифер Лопес, она сразу же влюбилась в сценарий фильма, поэтому выступила в нем не только как актриса, но и как продюсер.

"Я была в восторге от сценария и от того, как главные герои отчаянно пытаются разобраться в происходящем, — это было очень весело! В съемках и создании комедийного экшена я еще не участвовала", — отмечает актриса.

"Одиноки вместе"

Можно посмотреть в кино с 14 февраля

Второй фильм Кэти Холмс в качестве режиссера после драмы "Все, что у нас было" и первый в качестве сценаристки. В нем она экспериментирует с темой, которая, кажется, уже успела устареть и наскучить, — пандемией ковида. Завязка картины напоминает нашумевшего "Варвара" Зака Креггера, только вместо ужастика Холмс сняла мелодраму.

После объявления карантина кулинарный критик Джун (Кэти Холмс) решает вместе со своим молодым человеком Джоном (Дерек Люк) снять дом за городом и переждать пандемию там. Однако в последний момент Джон выбирает остаться вместе со своими родителями, а Джун, приехав в арендованный дом, обнаруживает там еще одного обитателя — Чарли (Джим Стерджесс). Пока герои разбираются, что к чему и где произошла ошибка, они постепенно узнают друг друга и сближаются. Ситуация обостряется, когда за город все же приезжает Джон.

По словам Холмс, этим фильмом она хотела "привнести чувство радости и оптимизма в историю во времена большого страха и потерь". Сюжет фильма не блещет оригинальностью и был обыгран "Иронией судьбы" еще полвека назад, но посмотреть премьеру вместе со второй половинкой — вполне хорошая идея.

"Омар в большом городе"

Можно посмотреть на KION с 14 февраля

Комедийный сериал о приключениях добродушного дагестанца в Москве вырос из личного блога комика Омара Алибутаева, участника сборной Дагестана в КВН. В первом сезоне он пытался покорить столицу нахрапом, используя привычные ему методы. Однако жители мегаполиса оказались гораздо более неподступными, нежели обитатели родного села Омара, где все готовы помочь друг другу. В продолжении проекта главный герой становится более расчетливым и серьезным. Он все еще живет в съемной квартире с другом Олегом (Олег Верещагин), работает таксистом и врет родителям и друзьям, что стал миллионером. Однако сохранять видимость гламурной столичной жизни становится все сложнее, к тому же родители Омара планируют приехать к нему в гости.

"Непослушная"

Можно посмотреть в кино с 14 февраля

Режиссер Дмитрий Суворов вместе со сценаристом Федором Деревянским решили объединить "Пятьдесят оттенков серого" и "Непристойное предложение" — результатом стал необычный роман между юной экоактивисткой и беспринципным застройщиком.

Ася Резник ("Конец света", "Капельник") играет 20-летнюю студентку, будущего эколога Элю, которая протестует против застройки Битцевского лесопарка. Самоуверенный бизнесмен Матвей (Александр Петров) приезжает к ней в университет, чтобы убедить студентов в разумности стройки, однако Эля разносит его проект. Тот, заинтригованный ее принципиальностью и дерзостью, пытается переубедить девушку, используя привычные способы манипуляции. Однако они на нее не действуют. Тогда Матвей делает Эле необычное предложение — она должна провести с ним семь романтических дней, и если в конце недели девушка все-таки уйдет от него, он откажется от строительства в лесопарке. Героиня соглашается, но она не подозревает, по каким неожиданным правилам пройдут эти дни.

"После Янга"

Можно посмотреть в кино с 16 февраля

Премьера драмы режиссера Когонады состоялась на Каннском фестивале два года назад, и вот наконец-то картина добралась до российских зрителей. Ее создатель рассуждает о смысле человеческой жизни, силе воспоминаний и природе отношений на фоне экологичных интерьеров будущего, практически сливающихся с природой вокруг.

Янг — верный друг маленькой Мики, приемной дочери Джейка (Колин Фаррелл) и Киры (Джоди Тернер-Смит). Они играют вместе, проводят свободное время, Янг присматривает за Мики, пока родители занимаются своими делами. Единственное отличие Янга от окружающих состоит в том, что он андроид. Однажды он ломается, и Джейку проще купить нового робота, но он очень не хочет расстраивать дочь, привязавшуюся к цифровому компаньону, поэтому пытается его починить. Герой носит Янга из мастерской в мастерскую, как старый iPhone, пока не выясняет, что тот записывал свои воспоминания, и теперь по ним можно восстановить сознание андроида.

"Мне понравилась повседневность в этой истории. Она настолько приземленная. Что, если бы андроиды были таким же обыкновенным явлением, как телефоны или окружающие люди? Я хотел взять эту предпосылку и задаться вопросом, не является ли истина, которую предстоит открыть в этом футуристическом мире, такой же обычной, как воспоминания, которые мы все сейчас храним в наших устройствах или в нашем мозгу", — поясняет свою задумку режиссер.

"Винни-Пух: кровь и мед"

Можно посмотреть в кино с 16 февраля

Оказывается, фильм ужасов можно сделать из чего угодно, даже из всеми любимой детской книги. Британский режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд посягнул на святое и сделал из Винни-Пуха и Пятачка кровожадных убийц.

По сюжету юный Кристофер Робин приезжает в Стоакровый лес, где находит антропоморфных существ — Винни-Пуха, Пятачка, Иа-Иа, Кролика и Сову. Они начинают дружить, Кристофер учит их говорить, кормит и заботится о них. Но когда парню приходится уехать обратно, он забывает о старых друзьях, а те постепенно дичают без его компании, разочаровываются в людях и сходят с ума. Они ненавидят Робина за то, что тот их покинул, и, когда он возвращается обратно в лес вместе со своей девушкой, их ждет далеко не самый приятный прием. Как и группу студенток, которые приехали в лес на выходные.

С момента публикации трейлера кровавые сцены с участием любимых героев из детской книжки вызывали довольно негативную реакцию у интернет-пользователей. Те же немногие критики, которым уже посчастливилось посмотреть картину, называют ее очень неприятной, с изобретательным насилием и сценами, которые могут разрушить чье-нибудь детство.

"Праведник"

Можно посмотреть в кино с 16 февраля

Новый фильм Сергея Урсуляка ("Ликвидация", "Тихий Дон") рассказывает об офицере Красной армии (Александр Яценко), который во время Великой Отечественной войны получает приказ вывести за линию фронта из оккупированных земель в Белоруссии более 200 евреев. История основана на реальном подвиге советского офицера Николая Киселева, спасшего 218 человек из Долгиновского гетто и прошедшего вместе с ними около 1,5 тыс. км. Также в фильме снялись Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук, Любовь Константинова.

"Праведник" — не просто рассказ о Холокосте, не просто рассказ о войне. В нем есть пронзительная нота соединения времен и общности поколений. Автор сценария картины Геннадий Островский — замечательный драматург, соединяющий лирику с юмором. "Мы стремились, чтобы в нашей ленте нашлось место не только страшному, больному и мучительному, но и юмору, лирике, улыбке. Надеюсь, что при всех сложностях и драмах, о которых мы повествуем, у нас получилась светлая картина", — подчеркивает Сергей Урсуляк.

"Снежная королева: разморозка"

Можно посмотреть в кино с 16 февраля

Продолжение успешной российской анимационной франшизы, запущенной воронежской студией Wizart Animation, по мотивам классического произведения Ханса Кристиана Андерсена. С момента выхода первого мультфильма про Снежную королеву в 2012 году зрители увидели еще три части, собравшие в совокупности $80 млн по всему миру. На этот раз речь пойдет о смелой дочери Снежной королевы, волшебнице Айле, которая случайно выпускает на волю злых ледяных духов. Для того чтобы спасти мир от вечной зимы, она заручается помощью Кая и Герды, а также собирает команду верных друзей, которые помогают ей овладеть магией.

"Женщины Алтая"

Можно посмотреть в кино с 16 февраля

В своем дебютном документальном фильме режиссер Ирина Муромцева рассказывает об Алтае — сакральном месте, популярном туристическом направлении и просто очень красивом крае — через истории четырех героинь. Женщины олицетворяют мудрость этого особого, наполненного энергией региона, хранят его традиции и являются проводниками его силы. Они покажут зрителям Алтай таким, каким знают его с детства.

"Содержанки"

Можно посмотреть на START с 16 февраля

Четвертый сезон одного из самых популярных проектов START о жизни столичной богемы. События разворачиваются через три года после окончания третьего сезона. Главные герои встречаются на "Белой вечеринке" в рамках Петербургского экономического форума. Течение будней "сильных мира сего" осталось в прежнем русле, однако у некоторых в жизни произошли изменения: Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена (Дженгиз Джошкун), Катя (Александра Ревенко) стала учредительницей благотворительного фонда. Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью, Дарюс (Игорь Миркурбанов) снимает очередной фильм, а Лена (Дарья Мороз), как всегда, ищет личную выгоду. Вечеринка нарушается смертью одного из гостей: из зданий никого не выпустят, пока не найдут убийцу.

К привычному составу добавилось несколько новых героев. Так, Никита Ефремов сыграл влиятельного чиновника Аркадия Булавкина, для чего актеру пришлось "поправиться" до 140 кг — каждый съемочный день ему накладывали пластический грим. А Нелли Уварова предстала в образе платиновой блондинки, предприимчивой Илоны. Также к звездной команде проекта присоединились Сергей Горошко, Иван Мулин, Наталья Рогожкина, Стив Виндольф и футболист Андрей Мостовой.

"Нам не хотелось ломать персонажей, с которыми зритель жил три сезона, но хотелось создать конфликт между привычным и новым. Поэтому было важно перенести наших героев в другое пространство. Вместе с ним в мир этих людей, с их связями, статусом, вихрем врывается новая правда. И лично мне было очень интересно наблюдать, как персонажи — классные, живые, неоднозначные — впишутся в предлагаемые обстоятельства, и мы с удовольствием сталкивали их лбами с новыми героями", — рассказывает режиссер сезона Ламара Согомонян.

"Соммердаль"

Можно посмотреть на "Амедиатеке" с 17 февраля